Polski skoczek przerywa karierę. Uderza w PZN, a to przecież rodzina

"Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie byłem zmuszony zawiesić swoją sportową działalność w tym sezonie. Była to trudna, ale przemyślana decyzja" - napisał na Instagramie Tomasz Pilch, czwarty zawodnik mistrzostw świata juniorów z 2018 roku. Powodów takiego kroku było kilka, o czym opowiedział WP Sportowym Faktom.

Pilch: "Nie będziemy cały czas dokładać do tego sportu"

Tym najważniejszym jest ekonomia. W związku z brakiem zadowalających wyników skoczek nie miał środków do życia, a co tu dopiero mówić o uprawianiu sportu. Oberwało się Polskiemu Związkowi Narciarskiemu za opracowanie systemu, który nie chroni zawodników przed tak dramatycznymi ruchami. Widać to przede wszystkim w grupie pań, ale i mężczyźni miewają trudności z finansowaniem swojej pracy.

- Jest wiele do poprawy. Nikt nie pomaga nam szukać sponsorów, a jeżeli sami znajdziemy finansowanie, to musimy zapłacić jeszcze składkę roczną wynoszącą 600 do związku za to, że mamy sponsora na czapce lub kasku - opowiadał. - To też jeden z pierwszych powodów, dla którego wykrusza się grupa zawodników. W pewnym wieku myśli się o przyszłości, rodzinie. Nie będziemy cały czas dokładać do tego sportu, nic z tego nie mając, na przykład wyników czy gwarancji startów, mimo regularnych treningów. To taki pierwszy efekt domina - dodał.

Więcej świadomie nie chciał mówić. - Na pewno trzeba zmienić coś w tym temacie, choćby po to, by pojawiło się jakieś wsparcie finansowe dla zawodników ze strony Polskiego Związku Narciarskiego. Tak naprawdę nie mamy żadnego wsparcia. Nie będę pochylał się szerzej nad tym tematem, bo jeżeli myślę o powrocie do sportu, to nie chciałbym zamykać sobie drzwi - uciął.

W rozmowie 25-latek nie wykluczył, że wróci jeszcze do skakania. Wiele będzie jednak zależeć od jego sytuacji finansowej i chęci. O swojej decyzji nie rozmawiał z Małyszem, podjął ją autonomicznie po przemyśleniach.

Pilch nie spełnił oczekiwań

Tomasz Pilch był dobrze zapowiadającym się juniorem. W 2018 w szwajcarskim Kanderstegu otarł się nawet o indywidualny medal mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Jego kariera jednak nie rozwinęła się na miarę talentu. Sporadycznie dostawał swoje szanse w Pucharze Świata, punktując jeszcze rzadziej. Najlepszy wynik uzyskał pod nieobecność największych gwiazd tego sportu w Rasnovie w sezonie 2022/2023. Był wówczas 12.