Gigantyczna sensacja w Kontiolahti! Życiowy sukces polskiej biathlonistki

Już 30 listopada doszło do inauguracji zmagań w Pucharze Świata w biathlonie. Pierwszym przystankiem było fińskie Kontiolahti. Najpierw odbyła się pojedyncza sztafeta mieszana. Polacy nie wypadli w niej jednak najlepiej. Natalia Sidorowicz i Andrzej Nędza-Kubiniec zajęli ostatecznie 18. miejsce na 24 zespoły. Kolejne dni to jednak nowe możliwości. I rewelacyjnie skorzystała z nich nasza rodaczka.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii zaczął się bić z kibicem na peronie! Rzeźniczak opowiada

Natalia Sidorowicz tuż za podium. Wielki sukces polskiej biathlonistki

W środę odbył się m.in. skrócony bieg indywidualny kobiet. Sidorowicz spisała się w nim znakomicie. Już od początku była bardzo silna. Strzelała bezbłędnie, bo aż 20 prób zakończyło się celnym trafieniem. W związku z tym nie doliczono jej żadnych karnych sekund. A tych za niecelny strzał dodaje się aż 45. Polka kapitalnie radziła sobie też w biegu i utrzymywała się w czołówce. Wydawało się, że ma realną szansę nawet na podium, jej pierwsze w karierze.

Tego ostatecznie zdobyć się nie udało. Zajęła czwartą lokatę, a do zwyciężczyni Lou Jeanmonnot, straciła minutę i osiem sekund. Miejsce tuż poza podium to i tak jej najlepszy wynik w historii. Co więcej, aż o 18 miejsc poprawiła swój najlepszy rezultat z Pucharu Świata. A na tym nie koniec dobrych wieści. To najlepszy wynik dla Polski od pięciu lat i występu Moniki Hojnisz-Staręgi (też czwarta lokata).

Można więc mówić o ogromnym sukcesie naszej reprezentantki. Ta wydaje się być w dobrej formie i jeszcze nie raz może sprawić sensację w tym sezonie. Jej środowy występ taką sensacją właśnie był. Na drugiej lokacie uplasowała się Ella Halvarsson, która do zwyciężczyni straciła 12 sekund, z kolei trzecia była Elvira Oeberg. Ta dobiegła za plecami Jeanmonnot po 56 sekundach. Widać więc, że Polka była o krok od podium.

"Natalia Sidorowicz z nową życiówką w PŚ. Kapitalny występ naszej biathlonistki, która dzięki bezbłędnemu strzelaniu i solidnej postawie na trasie zajęła CZWARTE miejsce w skróconym biegu indywidualnym. Wielkie, wielkie brawa", "Życiowy wynik Natalii Sidorowicz w biathlonowym pucharze świata!!! Brawo!" - pisali eksperci i internauci na X.

Klasyfikacja skróconego biegu kobiet: