Tajner ma radę dla Stocha i Żyły. Mówi wprost: "powinni"

Sezon 2024/25 Pucharu Świata nie rozpoczął się najlepiej dla polskich skoczków. Po czterech konkursach najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem jest Paweł Wąsek. Zajmuje dopiero 21. miejsce. Wydaje się, że tej zimy, to właśnie 25-latek może być liderem naszej kadry. Nieco gorzej radzą sobie ci doświadczeni zawodnicy, w tym Kamil Stoch - 27. miejsce w generalce. Wkrótce do skakania wróci też Piotr Żyła, którego forma będzie wielką niewiadomą.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm przed PŚ w skokach. Zaskakujące obrazki

Apoloniusz Tajner zdradził najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Żyły

Latem Żyła przeszedł zabieg artroskopii, po czym czekał go długi okres rehabilitacji kolana. W Wiśle powinien jednak pojawić się już na skoczni. Zapowiedział to Thomas Thurnbichler, który podał skład na najbliższy weekend i 37-latek znalazł się na liście wybranych.

Jednak już w poprzednim sezonie Żyła spisywał się dość przeciętnie. Zajął 25. miejsce w klasyfikacji końcowej, ale stracił niemal dwa tysiące punktów do zwycięzcy Stefana Krafta. Czy w tym sezonie pokaże się z lepszej strony, pokaże, co potrafi i to już od początku?

O to zapytany został Apoloniusz Tajner. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego pokłada spore nadzieje w doświadczonym rodaku. - Myślę, że będzie potrzebował trochę więcej czasu [by pokazać, co potrafi, przyp. red.] - zaczął działacz w rozmowie z "Faktem" i podał nieco więcej szczegółów na temat stanu zdrowia zawodnika.

- Rozmawiałem z nim przed dwoma dniami, czuje się dobrze, nie ma śladu po kontuzji. U starszych zawodników taka przerwa związana z kontuzją na ogół działa dobrze. Pytanie, czy jest już gotów, bo czas na powrót do pełnej sprawności motorycznej był krótki. Fizycznie jest w porządku, nie odczuwa bólu, ale może jeszcze nie być w najwyższej dyspozycji. On sam jest ciekaw, jak wypadnie, ale podchodzi do tego ze spokojem i luzem - ujawnił.

Tajner z ważnym apelem do Stocha i Żyły

A na tym Tajner nie zakończył. Miał jedną radę, zarówno do Żyły, jak i Stocha. Są to najstarsi zawodnicy w naszej kadrze. I zdaniem byłego prezesa PZN powinni oni nieco się oszczędzać i budować formę na te najważniejsze turnieje. W związku z tym być może powinni odpuścić sobie regularne skakanie w Pucharze Świata. - Mając 37 lat, on i Kamil Stoch powinni celować w duże imprezy. Jeśli trzeba, powinni wyłączyć się z Pucharu Świata i skupić na spokojnym treningu, przygotowując się do głównych imprez - ocenił Tajner.

Jak na razie ani Stoch, ani Żyła nie zamierzają tego robić i chcą regularnie pojawiać się na skoczni, by rywalizować z najlepszymi. Kolejną okazję ku temu będą mieli już w ten weekend. Dwa konkursy indywidualne odbędą się w dniach 7 i 8 grudnia. Do zawodów przystąpi dziewięciu naszych reprezentantów.