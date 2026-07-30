Były trener Świątek poprowadzi jej największy koszmar. "Sama do mnie zadzwoniła"

Jelena Ostapenko w 2017 roku przedstawiła się światu, niespodziewanie wygrywając Rolanda Garrosa. W 2024 roku była mistrzynią US Open, a w bieżącym sezonie triumfowała na Wimbledonie, ale to były triumfy "tylko" odpowiednio w deblu i mikście. A Łotyszka chce znów być jedną z największych gwiazd singla. Dlatego pewnego dnia chwyciła za telefon i sama zadzwoniła do Piotra Sierzputowskiego. A to w tenisie rzadka sprawa.

- Chyba najważniejsze było to, że Jelena sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. To mnie najbardziej zmotywowało, żeby pojechać, porozmawiać i spróbować czy ta potencjalna współpraca miałaby szansę - mówi nam trener. - Po rozmowie telefonicznej z Jeleną od razu wiedziałem, że to jest pomysł zawodniczki i jej aktualnego trenera, który jest w zespole cały czas i w tym zespole pozostanie - dodaje Sierzputowski. I zdradza kulisy dotyczące tego, jak doszło do współpracy z Ostapenko.

Dla szkoleniowca, który przez pięć i pół roku prowadził Igę Świątek, jest to powrót do cyklu WTA. Ostatnio trener, który z Igą wygrał m.in. Rolanda Garrosa 2020, pracował z Amerykaninem Murphym Cassonem.

Początek jego współpracy z Ostapenko wygląda nietypowo. I rozpala wyobraźnię polskich kibiców. Fani zastanawiają się, co Sierzputowski wniesie do tenisa zawodniczki, która przez lata sześć razy zmierzyła się ze Świątek i wygrała z Polką wszystkie mecze.

- Jelena powiedziała mi, że ze mną chce znaleźć sposób, jak wrócić do top 10 - mówi Sierzputowski w rozmowie ze Sport.pl. Obecnie 29. w rankingu WTA Łotyszka dąży do tego nieco niekonwencjonalnie.

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- Myślę, że to jest fajne, że zawodniczka sama wzięła telefon i zadzwoniła. Załatwiła sobie numer do mnie od Shelby [Rogers, byłej podopiecznej Sierzputowskiego - red.]. Wiedziałem, że będzie dzwonić, bo Shelby mnie podpytała, czy może przekazać mój numer. To jest fajne, bo wtedy wiesz, że zawodnik wiąże z zatrudnieniem cię przyszłość i ma na to pomysł. Tak samo miałem z Shelby. Często jest tak, że zawodnicy wybierają trenerów przez menadżerów, zdecydowaną większość ofert właśnie tak dostawałem - przychodziły ze strony managementów, a bywało, że zawodnik widział mnie gdzieś raz albo i nie. A tutaj ona przegadała to wszystko z trenerem, z którym pracuje, a ten trener sam mi powiedział, że kazał jej od razu załatwiać numer do mnie. Powiedział jej, że jeżeli taka kandydatura wchodzi w grę, jeżeli byłbym zainteresowany, to on jest gotowy współpracować - opowiada nam Sierzputowski.

Co ciekawe, choć Polak dołącza do dotychczasowego głównego trenera Ostapenko, to de facto od teraz on staje się numerem jeden w trenerskim duecie.

- Super, że cały zespół jest zmotywowany do takiej współpracy i chce czegoś takiego. Tak można pracować na sukces. A jak się z kimś pracuje, ale od początku są jakieś niesnaski i tak nie do końca wiesz czy ta osoba pasuje i czy na pewno będzie dobrze, no to powoduje pewne problemy, z tego jest niepotrzebne zamartwianie się. Natomiast my jesteśmy dogadani wstępnie na długą współpracę. Trener Krisjanis Stabins nie może tyle latać, co ja, ja wchodzę na full-time, a on teoretycznie ma być w momentach, kiedy ja będę chciał odpocząć, bądź Jelena będzie wracała dosłownie na kilka dni do domu [do Rygi - red.] pomiędzy turniejami. Mnie to super pasuje i myślę, że to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście, bo tak zawodniczka będzie najlepiej zaopiekowana - mówi Sierzputowski.

Za trenerem dwa krótkie okresy treningowe z Ostapenko, a teraz oboje czeka test. - Trzeba zobaczyć, jak Jelena po naszych treningach wygląda w turnieju: jak gra, jak się zachowuje. Są rzeczy, które możemy zweryfikować tylko w warunkach meczowych. Ale jestem dobrej myśli. I tak jest od początku. Najpierw widziałem, jak Jelena i Krisjanis pracują razem, bo byłem u nich na kilka dni jeszcze przed sezonem na trawie i wtedy bardziej ich obserwowałem niż pracowałem. Powiem tak: podoba mi się to, co widziałem i to co widzę. Myślę że mam pomysł jak to poprowadzić, ale trzeba jeszcze dać temu szansę w warunkach turniejowych, żebyśmy i ja, i zawodniczka przekonali się, że to będzie działało - kończy Sierzputowski.

Za kilka dni on i Ostapenko powalczą o jak najlepszy wynik w turnieju WTA 1000 w Toronto. Następnie czeka ich impreza tej samej rangi w Cincinnati, a w końcu - wielkoszlemowe US Open. Po turnieju w Nowym Jorku okaże się czy Łotyszka i Polak będą dalej rozwijać to, co ciekawie i obiecująco się zaczyna.