Wszyscy pytają, jak Lech to przegrał. Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje

Dziś większość kibiców łamie sobie głowę nad tym, w jaki sposób piłkarze mistrza Polski roztrwonili trzy bramki przewagi z pierwszego meczu z Aarhus GF? Tymczasem sprawa jest prosta: kluby duńskie są europejską klasą średnią, w fazie grupowej Ligi Mistrzów grały 12 razy. Zespoły z naszej Ekstraklasy zaledwie trzykrotnie, z czego dwa razy Legia Warszawa i raz Widzew Łódź. Mija właśnie dekada od chwili, gdy ostatni polski zespół rywalizował w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach.

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Liga Mistrzów nie dla Polaków

W poprzedniej edycji Champions League FC Kopenhaga zdobyła osiem punktów w ośmiu meczach fazy ligowej. To był jej siódmy start w tych rozgrywkach. W Lidze Mistrzów grały też Aalborg (dwa razy), Broendby, Nordsjaelland i Midtjylland. W klasyfikacji wszech czasów duńskie kluby są tuż nad norweskimi (13 występów w Champions League), remisują z rumuńskimi, wyprzedają szwedzkie i chorwackie (po 9) oraz cypryjskie, serbskie i izraelskie (po 6).

Polskie są bliżej dna tej klasyfikacji, choć w dobrym towarzystwie zespołów z Bułgarii, Słowenii i Węgier. Co roku słyszymy, że Ekstraklasa rośnie w siłę: finansowo bije rekordy. Lech jest dumny z najlepszej w kraju akademii piłkarskiej. Kluby polskie mają nowoczesne stadiony, wsparcie władz lokalnych, płacą coraz większe pieniądze piłkarzom, a jednak nasza Ekstraklasa to wciąż mniej więcej poziom trzeciej ligi hiszpańskiej.

Dla takich klubów, jak polskie, w 2021 roku UEFA powołała do życia Ligę Konferencji. To trzeci poziom europejskich rozgrywek. Dla zespołów z Ekstraklasy to jednak okno na świat. W Lidze Konferencji Lech, Legia, Jagiellonia docierały do ćwierćfinałów, a Raków Częstochowa do 1/8 finału.

Lech przegrał z Fiorentiną, Legia z Chelsea, Jagiellonia z Betisem Sewilla. Była więc okazja rywalizować w poważnymi europejskimi markami, które jednak Ligę Konferencji traktują jak rozgrywki trzeciej kategorii.

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Co jakiś czas spoglądamy z dumą, jak europejski ranking Ekstraklasy idzie w górę. To efekt wyników polskich klubów właśnie na trzecim poziomie kontynentalnych rozgrywek. Właśnie wyniki w Lidze Konferencji sprawiły, że aż dwa polskie kluby - Lech Poznań i Górnik Zabrze - otrzymały prawo rywalizacji o fazę grupową Ligi Mistrzów. Oba zaprzepaściły szansę już na pierwej przeszkodzie, przy czym porażki Górnika z tureckim Fenerbahce (1:2 w dwumeczu) wszyscy się spodziewaliśmy.

Nawet w Lidze Europy – czyli na drugim poziomie europejskim - naszych zespołów nie ma od sezonu 2023/24, gdy wystąpił tam Raków. Legia ostatni raz grała w fazie grupowej Ligi Europy w 2021 roku, Lech w 2020.

Mity ekstraklasy

W minionym sezonie rywalizacja w Ekstraklasie była zacięta. Dla jednych to był dowód, że poziom idzie w górę, dla innych, że w dół. Najbardziej miarodajną weryfikacją są wyniki w rozgrywkach europejskich. Tam widać jak na dłoni, czy Lech to mistrz Polski z prawdziwego zdarzenia. W rywalizacji z Aarhus GF okazało się, że to rywal jest mistrzem, bo przybyć do Poznania z wiarą w awans, po porażce u siebie aż 1:4, to rzecz godna podziwu. Jeszcze bardziej godne podziwu jest wykonanie takiego zadania.

Nie pierwszy raz piłkarze czołowych zespołów ekstraklasy pokazali, że są słabi sportowo i psychicznie. Nie zasługują na Ligę Mistrzów. Trzeci poziom rozgrywek europejski to dla nich odpowiednie miejsce. Najgorsze mamy więc już za sobą. Górnik i Lech wylądują zapewne w Lidze Konferencji i tam będą osiągać wyniki, które skłonią chorobliwych optymistów do ogłaszania, że Ekstraklasa wciąż jest coraz mocniejsza i rozwija się w tempie ekspresu.

Nieszczęście polskiej piłki zaczyna się od słabego poziomu szkolenia młodych piłkarzy. Widać to zwłaszcza dziś, gdy wielki wyjątek od ponurej reguły, czyli Robert Lewandowski, zakończył grę w Barcelonie. Jego wyjazd do Chicago Fire w amerykańskiej MLS odsłania pustkę w naszym futbolu. Z niewielkimi wyjątkami takimi jak Piotr Zieliński i kilku innych reprezentantów kraju.

Nasza piłka wciąż jest ułomna i trzeba to sobie uświadomić, jeśli ma się w niej dokonać jakiś postęp. Bo oczywiście można się oszukiwać, opowiadając bajki o rosnącej w siłę Ekstraklasie, dopóki skromny Aarhus nie zweryfikuje Lecha, tak jak w środę w Poznaniu. Ciekawy jest fakt, że branżowy portal Transfermarkt wycenia kadrę mistrza Polski na 55,95 mln euro, mistrza Danii na 33,93 mln. Widać wyraźnie, kto zagrał w środę powyżej, a kto poniżej swoich możliwości. A może także: kto lepiej pracuje z młodzieżą i robi lepszy użytek z pieniędzy.

Budżet Lecha wynosi 210 mln złotych. Za tytuł mistrzowski otrzymał 36,8 mln zł. Zrobił transfery za prawie 34,5 mln zł, sprowadzając graczy z Celticu Glasgow (Luis Palma) i FC Metz (Terry Yegbe). Prowadzi go duński trener Niels Frederiksen, którego rodacy obnażyli mistrza Polski tak, że niektórym z nas brakuje słów. Mnie się natomiast wydaje, że stało się coś logicznego. Słabszy odpadł z Ligi Mistrzów, lepszy gra dalej.