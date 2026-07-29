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Media: Wieczysta bliska hitowego transferu. Ponad 100 meczów w La Liga!

Wieczysta Kraków rozpoczęła swój pierwszy sezon na boiskach Ekstraklasy. Kadra zespołu spod Wawelu jednak wciąż nie jest zamknięta. Mateusz Borek poinformował, że niebawem ekipę Kazimierza Moskala wzmocnić może piłkarz, który rozegrał 134 spotkania na poziomie La Liga. Mowa o Amathcie Ndiaye z Realu Valladolid.
Amath Ndiaye w meczu z Realem Madryt
Fot. Cesar Cebolla/PressFocus

Porażka 1:2 z Radomiakiem Radom z pewnością nie była wymarzoną inauguracją pierwszego historycznego sezonu Wieczystej Kraków na boiskach Ekstraklasy. Mimo to jednak podopieczni Kazimierza Moskala wyglądali w tym spotkaniu naprawdę nieźle, a szczególnie wyróżniał się strzelec gola, Stefan Feiertag. Jedno jest jednak pewne: kadra krakowskiego klubu jeszcze nie została zamknięta.

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Wieczysta bliska transferu z La Liga. Na stole 200 tysięcy euro

We wtorek 28 lipca media informowały o tym, że Wieczysta jest bliska dopięcia transferu Mateusza Wieteski, który znalazł się na wylocie z włoskiego Cagliari. Jak się jednak okazuje, to może nie być jedyne wzmocnienie z topowych lig w Europie. Sensacyjne wieści przekazał Mateusz Borek.

Według jego ustaleń, zespół Kazimierza Moskala ma zostać wzmocniony nowym skrzydłowym. Tym ma zostać 30-letni Amath Ndiaye, czyli piłkarz hiszpańskiego Realu Valladolid. Senegalczyk na boiskach La Liga rozegrał aż 134 spotkania, a teraz miałby za niewielkie pieniądze przenieść się do Krakowa.

Jak informuje Borek, kwota transferu ma wynieść około 200 tysięcy euro. Kontrakt czterokrotnego reprezentanta Senegalu z Realem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Rozmowy mają być mocno zaawansowane.

Urodzony w Dakarze piłkarz od najmłodszych lat występował w Hiszpanii. Z młodzieżowych drużyn Valladolid przeniósł się do Atletico Madryt, skąd najpierw wypożyczono go do CD Tenerife, a następnie sprzedano za trzy miliony euro do Getafe. Na boiskach La Liga grał również w RCD Mallorca, gdzie także trafił za trzy miliony euro. Valladolid odkupił go od Majorki za dwa miliony euro.

W 134 występach na boiskach La Liga Ndiaye strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst. Ponadto rozegrał 94 mecze na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii, strzelając 30 goli i notując sześć asyst. W kadrze narodowej grał wyłącznie w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki, występując także jako cofnięty napastnik.

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