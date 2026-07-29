Media: Wieczysta bliska hitowego transferu. Ponad 100 meczów w La Liga!

Porażka 1:2 z Radomiakiem Radom z pewnością nie była wymarzoną inauguracją pierwszego historycznego sezonu Wieczystej Kraków na boiskach Ekstraklasy. Mimo to jednak podopieczni Kazimierza Moskala wyglądali w tym spotkaniu naprawdę nieźle, a szczególnie wyróżniał się strzelec gola, Stefan Feiertag. Jedno jest jednak pewne: kadra krakowskiego klubu jeszcze nie została zamknięta.

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Wieczysta bliska transferu z La Liga. Na stole 200 tysięcy euro

We wtorek 28 lipca media informowały o tym, że Wieczysta jest bliska dopięcia transferu Mateusza Wieteski, który znalazł się na wylocie z włoskiego Cagliari. Jak się jednak okazuje, to może nie być jedyne wzmocnienie z topowych lig w Europie. Sensacyjne wieści przekazał Mateusz Borek.

Według jego ustaleń, zespół Kazimierza Moskala ma zostać wzmocniony nowym skrzydłowym. Tym ma zostać 30-letni Amath Ndiaye, czyli piłkarz hiszpańskiego Realu Valladolid. Senegalczyk na boiskach La Liga rozegrał aż 134 spotkania, a teraz miałby za niewielkie pieniądze przenieść się do Krakowa.

Jak informuje Borek, kwota transferu ma wynieść około 200 tysięcy euro. Kontrakt czterokrotnego reprezentanta Senegalu z Realem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Rozmowy mają być mocno zaawansowane.

Urodzony w Dakarze piłkarz od najmłodszych lat występował w Hiszpanii. Z młodzieżowych drużyn Valladolid przeniósł się do Atletico Madryt, skąd najpierw wypożyczono go do CD Tenerife, a następnie sprzedano za trzy miliony euro do Getafe. Na boiskach La Liga grał również w RCD Mallorca, gdzie także trafił za trzy miliony euro. Valladolid odkupił go od Majorki za dwa miliony euro.

W 134 występach na boiskach La Liga Ndiaye strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst. Ponadto rozegrał 94 mecze na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii, strzelając 30 goli i notując sześć asyst. W kadrze narodowej grał wyłącznie w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki, występując także jako cofnięty napastnik.

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