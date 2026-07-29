Oto co planuje rywal Górnika. Tak się robi transfery

W pierwszym meczu w Stambule wielka przepaść finansowa między Górnikiem a Fenerbahce nie była tak bardzo widoczna. Gospodarze, owszem, wygrali, ale tylko 1:0 i nie mogą być pewni awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

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Media: Fenerbahce chce sprowadzić gwiazdę. Chodzi o Leao lub Sarra

Dla aktualnych wicemistrzów Turcji odpadnięcie z gry o Champions League byłoby prawdziwą katastrofą. Przedstawiciele Fenerbahce nie biorą tego najbardziej negatywnego scenariusza pod uwagę. Świadczą o tym doniesienia o możliwym transferze Rafaela Leao z Milanu.

Portugalczyk jakiś czas temu ogłosił swoje odejście z drużyny "Rossonerich". Tej okazji nie chcieli przepuścić władze Fenerbahce. Do Mediolanu, zdaniem tureckich mediów, udał się dyrektor wykonawczy klubu Cihan Kamer, który miał spotkać się także z przedstawicielami 27-latka.

"Początkowa opłata za wypożyczenie Portugalczyka miała wynosić 5 mln euro. Pakiet ofertowy zawierał również opcję obowiązkowego wykupu za 35 milionów euro oraz klauzule bonusowe, które w zależności od wyników zawodnika mogą sięgać nawet 2 milionów euro" - czytamy na portalu fanatik.com.tr. Według Turków Leao mógłby liczyć na roczną pensją sięgającą 10 mln euro.

Niedawno jednak dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Milan oczekuje transferu definitywnego Rafaela Leao za 50 mln euro, a sam piłkarz chciałby zarabiać 12 mln euro rocznie. Warunki te mają być nienegocjowalne.

"Żółte Kanarki" jednak już wytypowały kolejnego gracza, który mógłby wzmocnić zespół po ewentualnym fiasku rozmów z gwiazdą Milanu. Alternatywą jest skrzydłowy Crystal Palace Ismaila Sarr. Senegalczyk, wyceniany przez portal Transfermarkt na 45 mln euro, w całym poprzednim sezonie zdobył łącznie 21 goli i dołożył 2 asysty w 45 meczach.

Fenerbahce w aktualnym okienku transferowym sprowadziło: skrzydłowego Masona Greenwooda z Marsylii (za 39 mln euro) napastników Sidikiego Cherifa z Angers (18 mln) oraz Vedata Muriqiego z Mallorki (15,5 mln), a także obrońcę Manchesteru City Nathana Ake za nieco ponad 8 mln euro.

Starcie Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 20.00. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów z austriackim Sturmem Graz. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.