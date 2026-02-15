Co za mecz Linette w Dubaju! Trzeci set zdecydował

Magda Linette w spotkaniu pierwszej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju mierzyła się z kwalifikantką Lulu Sun. Polka przystępowała do spotkania jako zdecydowana faworytka, nasza reprezentantka jest 47. w rankingu WTA, a jej rywalka 99. Oto jak przebiegło spotkanie.

Niespodzianka w pierwszym secie. Sun lepsza od Linette

Początek spotkania był niezwykle wyrównany, zawodniczki wygrywały swoje gemy serwisowe. Pierwszy zwrot oglądaliśmy w piątym gemie, Sun przełamała wówczas Linette. Ten punkt okazał się kluczowy dla pierwszego seta, panie do końca tej części spotkania zwyciężały przy swoim podaniu, poznanianka nie była w stanie przełamać swojej rywalki. Finalnie Sun wygrała 6:4.

Linette wróciła do gry w drugim secie. Kapitalny finisz Polki

Porażka w pierwszym secie sprawiła, że Linette znalazła się w trudnej sytuacji. Dużo bardziej doświadczona od swojej rywalki Polka doskonale sobie z nią poradziła. Linette po wygraniu swojego podania przełamała już pierwszy serwis reprezentantki Nowej Zelandii. Doprowadzając do stanu 2:0. Sun wróciła jednak do gry przełamała poznaniankę, a następnie wygrała swój serwis. Na korcie w Dubaju było 2:0 w drugim secie. W kolejnych gemach nasza reprezentantka przy w zasadzie każdym serwisie rywalki była bliska przełamania, to przyszło na sam koniec seta, dzięki czemu Linette wygrała w tej partii 6:4.

Linette rozbiła Sun w trzecim secie. Pewne zwycięstwo i awans do drugiej rundy

Dużo mniej doświadczona rywalka zupełnie osłabła w trzecim secie, zgłaszając w trakcie również problemy zdrowotne. Rosła również forma Magdy Linette, która już przy pierwszej możliwej okazji przełamała swoją rywalkę. Polka pewnie wygrywała również punkty przy własnym serwisie. Poznanianka doprowadziła do kolejnego break pointa i stanu 5:1, następnie zostało jej zwieńczyć spotkanie własnym serwisem, tak się właśnie stało, a Linette awansowała do drugiej rundy, finalnie zwyciężając 4:6, 6:4, 6:1.

Poważne wyzwanie czeka Magdę Linette w drugiej rundzie, jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 8 Jekatierina Aleksandrowa. Rosjanka w pierwszej rundzie miała wolny los. Panie ostatnio rywalizowały w marcu poprzedniego roku w Miami, lepsza była Polka, która wygrała w dwóch setach.