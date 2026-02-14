Wielka rywalka Igi Świątek ogłosiła. To koniec

Beatriz Haddad Maia w w 2023 roku zajmowała 10. miejsce w rankingu WTA. Obecnie jest 67. i nie ma najlepszej passy. Na początku lutego wystąpiła w turnieju rangi 500 w Abu Zabi i nie pokonała ani jednej przeszkody. W pierwszej rundzie wyeliminowała ją Ukrainka Dajana Jastremska (2:6, 5:7). Jeszcze gorzej było w Dausze. Na otwarcie imprezy doświadczona reprezentantka "Canarinhos" została zdemolowana przez Indonezyjke Janice Tjen (0:6, 1:6).

Haddad Maia kończy współpracę z trenerem

To była ostatnia impreza duetu Haddad Maia - Rafaele Paciaroni. Niespełna tydzień po zawodach w katarskiej stolicy tenisistka poinformowała o rozstaniu ze swoim wieloletnim szkoleniowcem.

"Rafa, po 6 latach mogę ci tylko podziękować za wszystkie chwile i wspaniałe wyniki, jakie osiągnęliśmy na korcie i poza nim" - napisała Brazylijka na Instagramie. "Przeżyliśmy jedne z najbardziej intensywnych, najszczęśliwszych i najtrudniejszych chwil w mojej karierze i będę za to dozgonnie wdzięczna" - dodała.

"Jestem pewna, że wiele dobrych rzeczy nadchodzi. Nasza przyjaźń i zaufanie pozostaną, tak jak szacunek i przywiązanie, które zawsze do siebie mieliśmy" - zakończyła. Nie ogłosiła jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca.

Sukcesy duetu Haddad Maia - Paciaroni

Pod wodzą Paciaroniego Haddad Maia w maju 2023 roku zadebiutowała w czołowej dziesiątce rankingu deblistek. Miesiąc później wskoczyła też na 10. miejsce w zestawieniu singlistek. Nastąpiło to po półfinale Rolanda Garrosa, w którym Brazylijka uległa późniejszej mistrzyni, Idze Świątek 2:7, 6:7(7).

Brazylijka ma na swoim koncie cztery wygrane turnieje WTA. Triumfowała w Nottingham, Birmingham (2022), Zhuhai (2023) oraz w Seulu (2024). Jest finalistką Australian Open 2022 w deblu.