Zieliński zagrał o finał Australian Open. Koniec po blisko dwóch godzinach

Był pierwszy gem decydującego, trzeciego seta półfinału debla Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson (Polska, Wielka Brytania) - Jason Kubler/Marc Polmans (obaj z Australii). Polak z Brytyjczykiem grający ze sobą dopiero siódmy wspólny mecz, właśnie przełamali rywali do 0 i od mocnego uderzenia rozpoczęli seta, który mógł dać im finał Australian Open. Rywale, którzy do turnieju dostali się dzięki dzikiej karcie (wild card), natychmiast, bo już w drugim gemie, odrobili straty i doszło do wielkich emocji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Jan Zieliński nie zagra w finale debla Australian Open

Kluczowy dla losów meczu był fragment gry przy stanie 3:3 w trzecim secie. Wtedy gospodarze najpierw wygrali trudnego gema na przewagi. W kolejnym gemie wykorzystali drugiego break-pointa, prowadzili 5:3 i serwowali po zwycięstwo. Skutecznie, bo wygrali swoje podanie do 30. Mecz trwał godzinę i 55 minut. Polak z Brytyjczykiem mieli więcej winnerów (31-21), ale też popełnili prawie dwa razy więcej niewymuszonych błędów (26-15).

"Jan Zieliński i Luke Johnson zakończyli występ w Australian Open na półfinale. Wielka szkoda tego meczu. Najbardziej boli szybko wywalczone przełamanie na początku 3. seta, którego nie udało się potwierdzić swoim serwisem. Mimo dzisiejszej przegranej, trzeba docenić występ chłopaków w tym turnieju. Miejmy nadzieję, że to dopiero przedsmak emocji, jakie ten duet zafunduje nam w tym sezonie!" - czytamy w serwisie X na Z kortu - informacje tenisowe.

Kubler/Polmans, którzy rozegrali wspólnie dotychczas tylko pięć spotkań (wszystkie w Australian Open), mają szansę na niesamowity sukces, bo już w swoim pierwszym występie triumfować w turnieju wielkoszlemowym. Australijczycy w finale zmierzą się z parą: Christian Harrison/Neal Skupski (USA, Wielka Brytania).

Skupski to piąty zawodnik światowego rankingu deblistów, były zwycięzca Wimbledonu w 2023 roku w grze podwójnej oraz Wimbledonu 2021 i 2022 w mikście.

Zobacz także: Cały świat widział, co zrobiła Switolina. "Znak wojny"

Półfinał Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson Jason Kubler/Marc Polmans 2:6, 6:3, 3:6