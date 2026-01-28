Tak Rybakina zatrzymała Świątek. Polka nie mogła uwierzyć

Świątek rozpoczęła spotkanie od przełamania Rybakiny, ale po chwili również sama straciła serwis. W kolejnych minutach trwała zacięta walka o przejęcie inicjatywy na korcie, aż na tablicy wyników pojawił się rezultat 5:5. W końcówce pierwszego seta lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu. Najpierw zagrała gema - marzenie, serwując jak z automatu, uderzając w wymianach płasko, mocno, głęboko. A po chwili wykorzystała słabszy moment Polki. Forhend Igi wyrzucony w korzystnej sytuacji, niższy procent pierwszego serwisu, na koniec bekhend w siatkę.

Iga Świątek przegrywa z największymi rywalkami

W drugim secie spotkanie wyglądało inaczej. Świątek na starcie została przełamana, grała szybciej niż w otwierającej partii, ale przez to rosła liczba błędów po jej stronie i przewaga przeciwniczki (0:3). W końcówce Jelena Rybakina zaskoczyła Polkę uderzeniem, które ledwo zahaczyło o linię. Nasza tenisistka nie mogła uwierzyć, jak to wpadło.

Najlepszy dotąd wynik Igi Świątek w Australian Open to półfinał - sprzed roku i czterech lat. Jednocześnie nie można powiedzieć, że ćwierćfinał wielkoszlemowy to zły wynik. Polka już 14 razy docierała do tej fazy w 28 występach w Wielkim Szlemie, a nie ma nawet 25 lat. Teraz kluczowe, by była w stanie odwrócić złą kartę w rywalizacji z największymi rywalkami: Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną, Coco Gauff czy Amandą Anisimovą. Tu wydaje się być największy problem.

Rywalką Jeleny Rybakiny w półfinale Australian Open ma być Amerykanka Jessica Pegula, która w fazie ćwierćfinałowej ograła swoją rodaczkę Amandę Anisimovą 6:2, 7:6. W drugim meczu półfinałowym Białorusinka Aryna Sabalenka będzie rywalizować z Ukrainką Elinę Switoliną. Finał kobiecego turnieju odbędzie się w najbliższą sobotę.

Jakie plany?

Przed Świątek teraz odpoczynek, a następnie kolejne starty. Już 8 lutego rusza turniej WTA 1000 w Dosze, a jej sztab potwierdził w rozmowie ze Sport.pl, że nasza zawodniczka wystąpi w Katarze. Podczas konferencji prasowej po meczu z Rybakiną Polka przyznała kolejny raz, że może zrezygnować z poszczególnych imprez w bieżącym sezonie. - W zeszłym roku miałam problem, żeby podjąć taką decyzję, ale w tym roku zmienię moje podejście. Myślę, że opuścimy jakieś turniej rangi 1000 - wskazała wiceliderka rankingu. Czekamy na potwierdzenie, czy Świątek zagra również w Dubaju od 15 lutego.

