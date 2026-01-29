Eksperci nie mają litości dla Świątek. 5:24 mówi wszystko

Tegoroczny Australian Open dla naszych singlistów oraz singlistek dobiegł końca. Ostatnią nadzieją na sukces była Iga Świątek, lecz 24-latka nie zdołała przebić się przez "ścianę" jaką okazała się być Jelena Rybakina. Kazaszka po wygranej pierwszej partii w drugiej zdeklasowała Igę, zamykając jej szansę na grę w dziesiątym półfinale wielkoszlemowym w karierze.

5-24. Fatalny bilans Świątek

Niedługo po spotkaniu o ocenę gry Polki pokusił się Jamie Murray na antenie "TNT Sports". W pierwszych słowach przyznał krótko, jakie ma odczucia po tym pojedynku. - Jestem trochę zawiedziony postawą Świątek - skomentował. Ekspert wskazał na bardzo niekorzystny bilans dla Polki. W jego ocenie Świątek ma wyraźny problem z odrabianiem strat w meczach z czołowymi tenisistkami. - Świątek ma obecnie bilans 5-24 po przegranym pierwszym secie z rywalkami z TOP 10. Dla kogoś tak dobrego, jak ona, nie jest to dobra informacja. Polka musi znaleźć to coś, co nie działa i zacząć odwracać losy spotkania, gdy nie idzie po jej myśli - kontynuował.

"Naśladuj Jannika Sinnera"

W tym samym programie wtórował mu Jim Courier, który udzielił Polce konkretnej rady. - Naśladuj Jannika Sinnera. Myślę, że jedną z rzeczy, które można zaobserwować, oglądając grę kogoś takiego jak Jannik Sinner jest to, że automatycznie podejmuje decyzje w trakcie. Wiadomo, że jeśli będzie pod presją to wycofa się do obrony, lecz ciągle będzie dążył do gry w ataku - przyznał. - Myślę, że Iga mogłaby wykorzystać takie nastawienie w swojej grze. Wiedząc, że gra przeciwko komuś, kto mocno uderza piłkę, przez co będzie zmuszona do gry w obronie, musi zacząć tak działać, że gdy tylko zdarzy się okazja natychmiast przejdzie do ataku - kontynuował.

Czterokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych odniósł się bezpośrednio do ćwierćfinałowej batalii pomiędzy Świątek a Rybakiną. - W takich meczach trzeba znaleźć odpowiednie połączenie i użyć mocnego forhendu, by uzyskać trochę pola gry, gdyż Rybakina jest niesamowita w środkowej części kortu. Jeśli zmusisz ją do biegania, będzie bardziej podatna na ataki - ocenił 55-latek.

Najbliższym turniejem z udziałem Igi Świątek będzie WTA 1000 w Doha. Polka trzykrotnie triumfowała w tej imprezie, a miało to miejsce w sezonach: 2022, 2023 oraz 2024. W ubiegłym roku drogę 24-latki po czwarty z rzędu tytuł zatrzymała w półfinale Jelena Ostapenko, wygrywając tamto spotkanie 6:3, 6:1.