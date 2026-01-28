Hubert Hurkacz rezygnuje! Jest decyzja

Polscy singliści zakończyli już swój udział w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym, jakim jest Australian Open. Hubert Hurkacz, który wrócił do gry po kilkumiesięcznej przerwie odpadł w drugiej rundzie z Amerykaninem Eithanem Quinnem (4:6, 6:7, 1:6). Kamil Majchrzak także zakończył swój udział w imprezie na tym etapie rozgrywek. Tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego musiał uznać wyższość Węgra, Fabiana Marozsana (3:6, 4:6, 6:7).

Reprezentacja Polski w dniach 7-8 lutego zmierzy się w Kairze w ramach rozgrywek Pucharu Davisa. Stawką pojedynku będzie awans do Grupy Światowej I. W opublikowanym we wtorkowe popołudnie Polski Związek Tenisowy podał skład, w którym Biało-Czerwoni powalczą w tym spotkaniu bez swoich największych gwiazd, a więc Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. "Hubi" ma w tym czasie zaplanowany udział w turnieju ATP 250 w Montpellier, a następnie w Rotterdamie oraz Dubaju.

W związku z absencją obydwu tenisistów, nasz kraj reprezentować będą: Daniel Michalski, Maks Kaśnikowski, Karol Drzewiecki, Jan Zieliński i Karol Filar.

Polska zmierzy się z Egiptem po raz czwarty. W dotychczasowych spotkaniach nasza reprezentacja dwukrotnie była lepsza (1966, 1998) i raz przegrała (1973). Tym razem Biało-Czerwoni będą zdecydowanym faworytem spotkania.

