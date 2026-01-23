Świetne wieści dla polskich kibiców ws. meczu Świątek o czwartą rundę AO

Iga Świątek (2. WTA) ma już za sobą dwa mecze na Australian Open. Po pokonaniu Yue Yuan (130. WTA) oraz Marie Bouzkovej (44. WTA) awansowała do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Anną Kalinską (33. WTA). Wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Wtedy Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w trzeciej rundzie Australian Open

Organizatorzy opublikowali plan gier na sobotę 24 stycznia. To tego dnia 24-latka wyjdzie na kort, konkretnie na Margaret Court Arena, gdzie ze względu na wysokie temperatury rywalizacja zacznie się już o godz. 10:30 czasu lokalnego ("wczesny start") - będzie to godz. 00:30 w Polsce.

Świątek i Kalinska zagrają jako czwarte (i pierwsze w sesji wieczornej), najwcześniej o godz. 9:00 czasu polskiego, zatem o bardzo dobrej porze dla kibiców znad Wisły. Wcześniej na tej samej arenie odbędą się starcia Jessica Pegula (6. WTA) - Oksana Sielechmietjewa (101. WTA), Amanda Anisimova (4. WTA) - Peyton Stearns (68. WTA) oraz Ben Shelton (7. ATP) - Valentin Vacherot (31. ATP). Natomiast po meczu z udziałem Polki zagra dobrze jej znany Casper Ruud (13. ATP) z Marinem Ciliciem (70. ATP).

Oto potencjalne rywalki Igi Świątek w Australian Open

Świątek lub jej rywalka w czwartej rundzie zagra z Naomi Osaką (17. WTA) lub Maddison Inglis (168. WTA). Te dwie tenisistki również wyjdą na kort w sobotę 24 stycznia, jednak jeszcze później, bo jako drugie w sesji wieczornej na Rod Laver Arena, po meczu Novaka Djokovicia (4. ATP) z Botikiem van de Zandschulpem (75. ATP).

Zobacz także: Rosjanki masowo uciekają. Ten kraj korzysta najbardziej

Australian Open potrwa do 1 lutego. Finał turnieju gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 31 stycznia.