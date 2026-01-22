Dwa dni do meczu a Świątek ogłasza coś takiego. "Nie wiem, czy możecie to usłyszeć"

Iga Świątek zgodnie z oczekiwaniami awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Droga nie była jednak aż tak prosta. Duże problemy sprawiła Polce Yue Yuan - chińska kwalifikantka napędziła trochę strachu, ale Polka zwyciężyła w dwugodzinnym pojedynku 7:6 (5), 6:3.

Spotkanie z Marie Bouzkovą (44. WTA) okazało się spokojniejsze. Świątek oddała jedynie pięć gemów, pokonując Czeszkę 6:2, 6:3. Wiceliderka światowego rankingu tym razem na korcie spędziła 40 minut mniej. W jej sytuacji ważne jest, by jak najmniej czasu spędzać na korcie.

"Czułam się pewnie". Świątek o meczu z Bouzkovą

Na konferencji prasowej po meczu drugiej rundy Świątek poruszyła temat przemęczenia, o którym mówił m.in. Taylor Fritz. - Z pewnością terminarz jest napakowany. Nie mamy czasu, by się kompletnie zresetować. Jest to praktycznie niemożliwe. Czuję się, jakby nie było ani początku, ani końca sezonu - stwierdziła, zapowiadając już wyjazd na urlop w trakcie sezonu.

Wiceliderka światowego rankingu doceniła również swoją rywalkę. - W pewnych sytuacjach musiałam podchodzić pod siatkę, bo ona jest dobra w defensywie. Dużo biega, więc ciężko jest zagrać winnera. Wiedzieliśmy w sztabie, że będzie to potrzebne, więc skupiliśmy się na tym elemencie w trakcie treningów. Dzięki temu czułam się pewnie - stwierdziła Świątek.

Iga Świątek ma kłopot

W jednej z wypowiedzi podczas pomeczowej konferencji Polka zdradziła, że mierzy się z problemami zdrowotnymi. - Nie wiem, czy możecie to usłyszeć, ale nieco się przeziębiłam. Chciałam pokonać chorobę i wrócić do dobrej dyspozycji, ale poza tym nie robiłam wiele więcej, nie byłam w stanie - opowiedziała 24-latka.

Choroba Świątek może mieć znaczny wpływ na przebieg i rezultat meczu trzeciej rundy Australian Open. Polka zmierzy się w sobotę, 24 stycznia, z Anną Kalinską (33. WTA). Prognozy pogody na ten dzień nie są korzystne. Zapowiadane są upały - temperatura w Melbourne może przekroczyć nawet 40 stopni Celsjusza.