Dwa dni do meczu a Świątek ogłasza coś takiego. "Nie wiem, czy możecie to usłyszeć"

W sobotę w Melbourne będzie gorąco - i to nie tylko za sprawą Igi Świątek, która tego dnia rozegra mecz trzeciej rundy Australian Open. Termometry mogą wskazywać nawet 40 stopni Celsjusza. Dla Polki może okazać się to niezwykle problematyczne. Wiceliderka światowego rankingu zdradziła bowiem, że mierzy się z dolegliwościami zdrowotnymi, które zapewne odbijają się na jej grze.
Iga Świątek
Iga Świątek zgodnie z oczekiwaniami awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Droga nie była jednak aż tak prosta. Duże problemy sprawiła Polce Yue Yuan - chińska kwalifikantka napędziła trochę strachu, ale Polka zwyciężyła w dwugodzinnym pojedynku 7:6 (5), 6:3.

Spotkanie z Marie Bouzkovą (44. WTA) okazało się spokojniejsze. Świątek oddała jedynie pięć gemów, pokonując Czeszkę 6:2, 6:3. Wiceliderka światowego rankingu tym razem na korcie spędziła 40 minut mniej. W jej sytuacji ważne jest, by jak najmniej czasu spędzać na korcie.

"Czułam się pewnie". Świątek o meczu z Bouzkovą

Na konferencji prasowej po meczu drugiej rundy Świątek poruszyła temat przemęczenia, o którym mówił m.in. Taylor Fritz. - Z pewnością terminarz jest napakowany. Nie mamy czasu, by się kompletnie zresetować. Jest to praktycznie niemożliwe. Czuję się, jakby nie było ani początku, ani końca sezonu - stwierdziła, zapowiadając już wyjazd na urlop w trakcie sezonu.

Wiceliderka światowego rankingu doceniła również swoją rywalkę. - W pewnych sytuacjach musiałam podchodzić pod siatkę, bo ona jest dobra w defensywie. Dużo biega, więc ciężko jest zagrać winnera. Wiedzieliśmy w sztabie, że będzie to potrzebne, więc skupiliśmy się na tym elemencie w trakcie treningów. Dzięki temu czułam się pewnie - stwierdziła Świątek.

Iga Świątek ma kłopot

W jednej z wypowiedzi podczas pomeczowej konferencji Polka zdradziła, że mierzy się z problemami zdrowotnymi. - Nie wiem, czy możecie to usłyszeć, ale nieco się przeziębiłam. Chciałam pokonać chorobę i wrócić do dobrej dyspozycji, ale poza tym nie robiłam wiele więcej, nie byłam w stanie - opowiedziała 24-latka.

Choroba Świątek może mieć znaczny wpływ na przebieg i rezultat meczu trzeciej rundy Australian Open. Polka zmierzy się w sobotę, 24 stycznia, z Anną Kalinską (33. WTA). Prognozy pogody na ten dzień nie są korzystne. Zapowiadane są upały - temperatura w Melbourne może przekroczyć nawet 40 stopni Celsjusza

