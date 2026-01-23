Aryna Sabalenka staje się ikoną! Wielki kontrakt z gigantem

Dla Aryny Sabalenki ostatnie 12 miesięcy było najlepsze w karierze. Białorusinka na dłużej odebrała Idze Świątek miano liderki światowego rankingu WTA, a w dodatku zapisała na swoim koncie czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze, wygrywając ubiegłoroczny US Open. Oczywiście były też momenty gorzkie, jak np. przegrane finały Australian Open oraz Roland Garros. Jednak ogólnie Białorusinka ugruntowała swoją pozycję jako jedna z twarzy żeńskiego tenisa.

Zobacz wideo Tak Świątek zaczęła Australian Open. Wielki sprawdzian. Polska debiutantka zaskoczyła!

Najpierw Emirates, a teraz to. Sabalenka staje się ikoną

Wielkie firmy zaczynają to dostrzegać. Niedawno Sabalenka została ambasadorką linii lotniczych Emirates, jednego z największych na świecie graczy w lotnictwie. To w dodatku pierwsza w historii indywidualna przedstawicielka tenisa, która została twarzą przewoźnika. Emirates przygotowało wówczas nawet specjalny samolot Airbus A380 ze zdobieniami nawiązującymi do wielkoszlemowych tytułów Białorusinki. Teraz z kolei kolejny gigant ogłosił nawiązanie współpracy z Aryną.

Tym razem chodzi o branżę modową. Sabalenka została oficjalną ambasadorką włoskiej firmy Gucci, której produkty uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych na świecie. Samo Gucci się tym pochwaliło, publikując filmik z Białorusinką w roli głównej. Widzimy na nim Arynę trenującą na korcie w kreacji włoskiej firmy w kolorze beżowym oraz brązowym z wykończeniami z piór. Dla Sabalenki to dość naturalna współpraca, bo nie od dziś wiadomo, że Białorusinka lubi modę, a jej media społecznościowe pełne są zdjęć, na których nosi wytworne stroje.

Gucci inwestuje w tenis. Sabalenka nie jest jedyna

Sabalenka dołącza zatem do Jannika Sinnera w gronie tenisistów powiązanych z Gucci. Włoch współpracuje z modowym gigantem już od kilku lat. Tymczasem oboje przebywają obecnie w Australii, gdzie walczą podczas Australian Open. Białorusinka jest już w III rundzie, w której zmierzy się z rosyjską Austriaczką Anastazją Potapową. Sinnera na tym samym etapie czeka starcie z Amerykaninem Eliotem Spizzirrim.