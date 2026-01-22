Biją na alarm ws. Świątek. Oto, co się może stać

Iga Świątek (2. WTA) w czwartkowym spotkaniu w drugiej rundzie Australian Open pokonała 6:2, 6:3 Marie Bouzkovą (44. WTA). Teraz przed Polką starcie z Anną Kalinską (33. WTA), w którym obie zawodniczki będą miały dodatkową trudność.

Iga Świątek przejdzie przez piekło? Oto prognozy pogody na jej najbliższy mecz w Australian Open

Chodzi o upały zapowiadane w Melbourne na sobotę, gdy powinien odbyć się mecz 24-latki. "Drugi tydzień turnieju przyniesie ekstremalne warunki, z prognozowaną falą upałów 41 stopni Celsjusza na sobotę. Możliwe jest wprowadzenie polityki ekstremalnych upałów, w ramach której zamknięte zostaną dachy na Rod Laver Arena, a gra zostanie zawieszona w przypadku przekroczenia progów temperaturowych" - czytamy w serwisie sportskeeda.com.

Zdecydowanie lepiej ma być w niedzielę 25 stycznia, kiedy pogoda "przyniesie krótkotrwałą ulgę". Krótkotrwałą, albowiem we wtorek 27 stycznia znów ma nastąpić ekstremalny skok temperatury, ponownie nawet do 41 stopni. Co do opadów deszczu, to "pozostają mało realne, z prawdopodobieństwem zaledwie 10 procent w drugim tygodniu rywalizacji".

Tenisiści oraz kibice muszą być gotowi na różne scenariusze podczas Australian Open

Warunki atmosferyczne mają wpływ nie tylko na zawodników, którzy muszą pamiętać choćby o lepszym nawadnianiu się, ale i na kibiców. Ci drudzy w przypadku ekstremalnych temperatur powinni liczyć się z opóźnieniami w otwarciach kortów zewnętrznych. Aby turniej przebiegał bez przeszkód, pomagają m.in. rozsuwane dachy nad niektórymi kortami.

W rywalizacji singlowej poza Igą Świątek Polska ma jeszcze jedną reprezentantkę. To Magda Linette (50. WTA), która w trzeciej rundzie zagra z Karoliną Muchovą (19. WTA). Mecz odbędzie się w piątek 23 stycznia nad ranem czasu polskiego.