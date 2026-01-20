Pilne wieści z Australii dla Polaków! Nie będą mogli spać

To był fantastyczny dzień, jeden z najlepszych w historii dla polskiego tenisa w Australian Open 2026. W nocy z niedzieli na poniedziałek cała piątka Biało-Czerwonych awansowała do II rundy turnieju! Lepszego początku pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego Polacy nie mogli sobie wymarzyć.

Wiadomo kiedy mecze z udziałem Polaków w II rundzie Australian Open

Organizatorzy Australian Open ustalili plan gier na środę. Wiadomo, że tego dnia na kort wyjdzie aż czwórka reprezentantów Polski: Kamil Majchrzak (59. ATP), Magdalena Fręch (57. WTA), Magda Linette (50. WTA) oraz Linda Klimovicova (134. WTA).

Jako pierwsi zagrają Kamil Majchrzak z Węgrem Fabianem Marozsanem (kort nr. 6) oraz Linda Klimovicova z Ukrainką Eliną Switoliną (John Cain Arena). Ich pojedynki rozpoczną się o godz. 1 czasu polskiego. Dłużej będą musiały poczekać Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Fręch zacznie swoje starcie z Włoszką Jasmine Paolini (8. WTA) na korcie Kia Arena po aż trzech meczach (od godz. 1 czasu polskiego): Talia Gibson - Diana Sznajder, Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina oraz Alexander Bublik - Marton Fucsovics.

Trzy spotkania zostaną też rozegrane na korcie nr. 6 przed meczem Linette - Ann Li (Majchrzak - Marozsan, Polina Kudiermietowa - Clara Tauson i Michael Zheng - Corentin Moutet).

W czwartek swój mecz zagra najlepsza polska tenisistka - Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą (44. WTA).