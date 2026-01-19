Tak rewelacja Australian Open mówi o Świątek. Jaśniej się nie da

Linda Klimovicova oficjalnie reprezentuje Polskę od początku sezonu 2025. Pochodząca z Czech tenisistka od lat należy do klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Zawodniczka świetnie rozpoczęła tegoroczny Australian Open. Bez straty seta przeszła trzy rundy kwalifikacji do głównej imprezy. W pierwszej rundzie pewnie wygrała pierwszego seta z Franscescą Jones, w drugim pomógł jej krecz rywalki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 3:2. W drugiej rundzie Klimovicovą czeka arcytrudne zadanie. Jej rywalką będzie 12. w rankingu WTA Elina Switolina.

Piękne słowa Klimovicovej o Świątek. "Chciałabym grać jak Iga"

Robiąca furorę 24-latka w rozmowie z Polską Agencją Prasową wypowiedziała się na temat Igi Świątek. Gra wiceliderki rankingu WTA robi na tenisistce duże wrażenie. Pochodzącą z Czech zawodniczka Raszyniankę traktuje jako swój wzór.

- Chciałabym grać jak Iga. Wiem, że to nie jest oryginalne, bo prawie każda zawodniczka pewnie by chciała. Jest wielką mistrzynią - powiedziała PAP Klimovicova.

Klimovicova zaczęła wielkoszlemową karierę podobnie jak Świątek. Teraz czeka na nią wielka rywalka

Linda Klimovicova podobnie jak Iga Świątek swój pierwszy mecz w turnieju wielkoszlemowym wygrała podczas Australian Open. Raszynianka premierowe zwycięstwo odniosła w 2019 roku. Wielkie wyzwanie czeka pochodzącą z Czech tenisistkę w drugiej rundzie. Pierwszy raz zagra z zawodniczką z najlepszej 50 rankingu WTA. Jej rywalką będzie Elina Switolina.

- Switolina to wielka zawodniczka. Pamiętam, że oglądałam jej grę w dzieciństwie w telewizji - powiedziała po meczu pierwszej rundy Linda Klimovicova.

Przed Australian Open Linda Klimovicova znajdowała się na 134. miejscu w rankingu WTA. Na pewno zanotuje awans. Już teraz w rankingu live jest 127. Aktualny cel tenisistki to awans do najlepszej setki.