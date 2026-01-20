Taka Świątek jest naprawdę. Słowa wielkiej rywalki nie pozostawiają złudzeń

Najlepsze tenisistki świata rozpoczęły rywalizację w Australian Open. Mirra Andriejewa zanotowała falstart w starciu z Donną Vekić. Rozstawiona z ósemką zawodniczka przegrała pierwszego seta 4:6, by później zdominować rywalkę i pokonać ją 6:3, 6:0 w niespełna dwie godziny. Tym samym zawodniczka, która w ubiegłym tygodniu zdobyła piąty tytuł w Adelajdzie, pozostaje w grze o wielkoszlemowy tytuł.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Mirra Andriejewa porównała Sabalenkę do Świątek

Na konferencji prasowej zabrała głos nt. Aryny Sabalenki i jej wpisów w social mediach. - Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się fragmentami życia w tourze. Lubię oglądać jej relacje - są wciągające. Prowadzi ciekawe profile w mediach społecznościowych i jest bardzo aktywna wśród fanów. To wspaniałe - stwierdziła Andriejewa, cytowana przez rosyjskie media.

Chwilę później porównała ją do... Igi Świątek. - Iga jest spokojniejsza i bardziej powściągliwa, ale z drugiej strony, wszyscy jesteśmy inni. Aryna jest aktywna, uwielbia rozmawiać i kręcić filmy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy robił to, na co ma ochotę - dodała.

Zobacz też: Cały świat czeka na to 88 lat. Wielki Szlem na wyciągnięcie ręki

W drugiej rundzie Australian Open Mirra Andriejewa zmierzy się z Marią Sakkari. Zwyciężczyni tego spotkania zmierzy się w kolejnej rundzie z triumfatorką pojedynku Elena Gabriela Ruse - Ajla Tomljanović.

Niedawno Amanda Anisimova została zapytana o zachowanie i TikToki Aryny Sabalenki. - Podoba mi się to, że jest na szczycie, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu i zachowuje bardzo profesjonalne podejście, a jednocześnie udowadnia, że można się dobrze bawić i wygłupiać poza kortem. Mam wrażenie, że przekracza pewne granice, jeśli chodzi o zachowanie równowagi. Uwielbiam to - oceniła.