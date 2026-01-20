Legenda tenisa nie ma złudzeń ws. Świątek. "Ona tego potrzebuje"

Iga Świątek zaczęła Australian Open od zwycięstwa, bo inaczej być nie mogło. Polka jest za dobrą tenisistką, żeby odpadać na tym etapie turniejów wielkoszlemowych. To się jej nie zdarzyło od Wimbledonu 2019 roku. Wtedy Iga zaliczyła jedyną porażkę w pierwszej rundzie imprezy wielkoszlemowej w całej swojej karierze. Pokonując Yue Yuan Świątek wygrała już 27 z 28 pierwszych rund w turniejach tej rangi.

Ale po poniedziałkowym wejściu Polki w Australian Open nie słychać zachwytów nad jej grą. Poprosiliśmy o eksperckie opinie byłych mistrzów, którzy pracują w Melbourne dla Eurosportu. Krótka wypowiedź Jima Couriera nie pozostawia wątpliwości.

- Świątek jest zestresowana i próbuje znaleźć formę. Zwycięstwo w Australian Open dałoby jej Karierowego Wielkiego Szlema – zauważa były numer jeden światowego rankingu ATP.

Były mistrz wskazuje kluczową rzecz w grze Świątek

Courier nie podejmuje się typowania czy nasza mistrzyni Roland Garros (z 2020, 2022, 2023 i 2024 roku) oraz US Open (2022) i Wimbledonu (2025) może wygrać tegoroczny turniej w Melbourne. Ale Amerykanin wskazuje, co Świątek powinna poprawić. - Kiedy oglądałem jej grę w United Cup, widziałem, że nie potrafiła znaleźć równowagi między atakiem a obroną. Będę na to zwracał uwagę w tym turnieju – mówi dwukrotny mistrz Australian Open (z 1992 i 1993 roku).

- Czego Iga potrzebuje? Musi wyjść i mieszać, musi łączyć atak z obroną tak, żeby stworzyć z tego idealną kombinację. Musi uważać na moment, w którym trzeba się cofnąć i wykorzystać swoje niesamowite umiejętności defensywne. Musi używać nóg i przedłużać wymiany. Jest niesamowitą zawodniczką i prawdopodobnie potrzebuje tylko trochę świadomości w ważnych momentach – punktuje Courier.

Absolutnie nie dziwi, że legenda tenisa zwraca też uwagę na forhend Polki. To uderzenie Świątek jest niepewne, w meczu z Yuan oglądaliśmy wiele niewymuszonych forhendowych błędów Igi. - Piłka odbija się tu wysoko, jest szybka i to będzie stanowić wyzwanie dla jej forhendu – takimi słowami Courier podkreśla konieczność poprawienia przez Świątek tego uderzenia.

Kolejny mecz w Australian Open Świątek zagra najpewniej w środę. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Czeszka Marie Bouzkova (44 WTA).

