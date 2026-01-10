Polska ma nowych bohaterów! "Mamy wspaniałą drużynę"

Styczeń 2025 - to wtedy reprezentacja Polski uległa Amerykanom w finale United Cup. Los chciał, że obie ekipy trafiły na siebie ponownie w tym roku. Tym razem skojarzono ich w półfinale. Biało-Czerwoni mieli więc okazję do rewanżu. Hubert Hurkacz wywiązał się z zadania perfekcyjnie, bo w dwóch setach rozprawił się z Taylorem Fritzem. Później zawiodła Iga Świątek - przegrała z Coco Gauff. O awansie do finału miał zadecydować mikst. Polacy wystawili Jana Zielińskiego i Katarzynę Kawę.

Eksperci nazwali to, co polski mikst zrobił w United Cup. "Duet na medal"

Nasz duet nie zawiódł i tym razem. Zwrotów akcji było sporo, ale ostatecznie obronną ręką z nich wychodzili Zieliński i Kawa. Dzielnie stawili czoła Gauff i Christianowi Harrisonowi. Dwukrotnie doprowadzili do tie-breaka i dwukrotnie byli w nim solidniejsi. Wytrzymali presję i wprowadzili Polskę do wielkiego finału.

Co po tym meczu mieli do powiedzenia polscy eksperci? Byli zachwyceni grą Zielińskiego i Kawy. Komplementom nie było końca. "Faza grupowa - singliści zapewniają zwycięstwo. Ćwierćfinał - Hubert Hurkacz przegrywa, mikst zapewnia zwycięstwo. Półfinał - Iga Świątek przegrywa, mikst zapewnia zwycięstwo. Tak funkcjonuje prawdziwa DRUŻYNA" - chwaliła Polaków Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Katarzyna Kawa i Jan Zieliński najlepszymi tenisistami Polski w United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkacz oczywiście też dojechali na ten turniej, ale naprawdę przede wszystkim naszej parze mikstowej zawdzięczamy finał" - podkreślał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Psycha ze stali. Odpowiedzialność za wynik biorą wszyscy - to jest prawdziwy zespół" - pisał Dawid Celt.

"Co za tydzień naszego miksta! Kasia Kawa i Janek Zieliński z kolejnym WIELKIM zwycięstem. Ale to się oglądało! Duet na medal. Polska w finale United Cup!" - ocenił Marek Furjan.

"Od dziś mówimy Team 'Tiebreak' Poland! Czwarty dziś wygrany tiebreak w meczu z USA! Brawo mikst Kawa, Zieliński! Rewelacyjna gra! Gratulacje!" - pisał Adam Romer z "Tenisklubu".

"Kasia i Janek. Trzeci rok z rzędu jesteśmy w finale rozgrywek, w których nikt się nie oszczędza i każdy zostawia całe serce na korcie dla swojego kraju. To nie jest tylko sukces Igi. To nie jest tylko sukces Huberta. To jest sukces każdej osoby będącej na tym zdjęciu! MAMY WSPANIAŁĄ DRUŻYNĘ!" - komplementował Polaków Szymon Przybysz.

"Wielki (kolejny!) mecz Janka Zielińskiego i Kasi Kawy. Brawo!" - zachwycał się Sebastian Warzecha z weszlo.com.

"Polska rewanżuje się za porażkę w finale z 2025 roku i pokonuje USA w Sydney. Cóż za występ Zielińskiego i Kawy!" - to z kolei opinia Jose Morgado.

Czas na mecz Polska - Szwajcaria. Już w niedzielę 11 stycznia!

Teraz przed Polską finał United Cup. Znalazła się w nim po raz trzeci z rzędu. W poprzednich dwóch edycjach trofeum w górę unieść się nie udało. Uległa Niemcom i Amerykanom. Miejmy nadzieję, że limit pecha w finałach się skończył i w 2026 to Biało-Czerwoni będą triumfatorami. Na relację tekstową z wszystkich meczów Polaków przeciwko Szwajcarom w finale United Cup zapraszamy na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.