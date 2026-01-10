Nie do wiary, co zrobili Polacy w półfinale z USA! Świątek zmieniona

W sobotę Polska rywalizowała ze Stanami Zjednoczonymi w półfinale turnieju United Cup, rozgrywanego w Australii. W singlu mężczyzn Hubert Hurkacz pokonał Taylora Fritza 7:6, 7:6. Następnie Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 4:6, 2:6. O wyniku spotkania decydował mikst.

W grze mieszanej kapitanowie obu reprezentacji postanowili wystawić następujące składy: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński oraz duet Coco Gauff - Christian Harrison. Pierwotnie do miksta zgłoszeni zostali Iga Świątek i Hubert Hurkacz, ale kapitan naszej reprezentacji Mateusz Terczyński postawił ostatecznie na zmianę - podobnie jak w piątek z Australijczykami. Para Kawa - Zieliński wygrała w tegorocznym United Cup wszystkie wcześniejsze mecze - także z Niemcami i Holendrami.

Polacy lepsi w tie-breaku

Już w pierwszym gemie Polacy musieli bronić się przed przełamaniem. Zieliński zaimponował przy siatce, potem dobrze zaserwował i wyrównaliśmy na 1:1. Po chwili nasz deblista kapitalnie returnował, Gauff popełniła podwójny błąd serwisowy i biało-czerwoni zdobyli przełamanie. Niestety, zaraz stracili prowadzenie, bo Harrison grał bardzo dokładnie, naciskał na serwis Kawy i było 2:2.

Przy stanie 3:4 zrobiło się groźnie, bo Katarzyna Kawa popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, rywale poczuli szansę. Wtedy jednak Polka zaczęła serwować bezpiecznie, a Jan Zieliński błyszczał przy siatce, jego woleje okazały się niezwykle precyzyjne i mocne. Coco Gauff próbowała dojść do jednej z piłek, ale była bez szans, choć wybiegła nawet poza linię boczną.

W końcówce nie brakowało emocji. Polacy musieli bronić piłkę setową przy podaniu Zielińskiego. Kawa zagrała wtedy genialny wolej, instynktowny, bo piłka leciała wprost na nią, a przystawiła rakietę i następnie usiadła na korcie, tracąc równowagę. Za moment świetny serwis naszego deblisty pozwolił wyrównać na 5:5. O losach seta przesądził tie-break, który był niezwykle zacięty. Nasi tenisiści prowadzili 4:2, 5:3, ale rywale ich doganiali. W końcu Zieliński wygrał wymianę z Harrisonem, a na koniec posłał winnera z returnu po podaniu Gauff. Co to było za uderzenie w takim momencie!

Polska w finale!

Początek drugiego seta był wyrównany, ale przy podaniu Amerykanki Polacy doczekali się okazji na przełamanie. To dlatego, że Zieliński zdobył na Gauff punkt po wymianie potężnych forhendów, a Kawa odnalazła się dobrze przy siatce. Decydujący punkt zdobyli jednak rywale, bo Harrison nieczysto i szczęśliwie trafił przy siatce.

W siódmym gemie to Gauff błysnęła - była wszędzie, nie do zatrzymania. Amerykanie do zera przełamali wtedy Polaków, którzy na moment stanęli. Rywale wyglądali coraz pewniej, a przy stanie 5:4 serwowali, by zamknąć set. Kawa i Zieliński nie zamierzali się jednak poddawać. Zauważyli, że Harrison przeżywa trudniejszy moment, zaczął częściej się mylić. Nasi zawodnicy przełamali rywali, doprowadzając do 5:5.

Emocje sięgały zenitu! Polacy dali się przełamać, znów rywale serwowali na wygranie seta (6:5). I wtedy Katarzyna Kawa, odbierając podanie Coco Gauff zagrała dwa winnery z returnów. Jan Zieliński na koniec zdobył punkt i pokłonił się koleżance z reprezentacji, podkreślając jej zasługi w tym gemie. Znów horror, znów tie-break! A w nim Polacy prowadzili już 5:2, gdy kapitan USA poprosił o przerwę - to dopuszczalne w tym turnieju. Gdy tenisiści wrócili do gry, nasi zawodnicy dopięli swego!

Wygrana miksta Kawa - Zieliński oznacza, że Polska pokonuje USA 2:1 i awansuje do niedzielnego finału turnieju United Cup. W kolejnym spotkaniu czekają już na nas Szwajcarzy, którzy w pierwszym meczu półfinałowym pokonali Belgów 2:1. To trzeci finał naszych tenisistów z rzędu w tej imprezie. Rok temu przegrali z Amerykanami, dwa lata temu z Niemcami. Transmisja w Polsacie Sport, relacja w Sport.pl.