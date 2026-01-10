Oto co Gauff powiedziała o Świątek po meczu. Poszło w świat

Iga Świątek świetnie rozpoczęła 2026 rok. Polka wygrała dwa pierwsze mecze turnieju United Cup, z Evą Lys i Suzan Lamens. Kolejnym wyzwaniem dla wiceliderki rankingu WTA było starcie z najwyższej półki. Świątek zmierzyła się z Coco Gauff.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Gauff zbyt mocna dla Świątek. Polka przegrała w dwóch setach

Coco Gauff szybko zaznaczyła swoją przewagę nad Świątek. Amerykanka pierwszy raz przełamała Polkę w czwartym gemie, po czym rozpoczęła budowę swojej przewagi. Nasza tenisistka odrobiła co prawda stratę przełamania doprowadzając do stanu 3:4, jednak to było za mało. Gauff wygrała pierwszego seta 6:4. Jeszcze gorzej było w drugim rozdaniu. Wiceliderka rankingu WTA walczyła do końca, grając długo na przewagi w przedostatnim gemie. Finalnie lepsza była 4. rakieta świata, która pozwoliła Świątek ugrać tylko dwa gemy. Świątek przegrała cały mecz 4:6, 2:6.

Oto co po meczu z Świątek powiedziała Gauff. "Iga grała dobrze, może popełniła jeden błąd"

Coco Gauff skomentowała spotkanie z Igą Świątek. Amerykanka podkreśliła, że wykorzystała pojawiające się szanse i dobrze zrealizowała plan na mecz. Odniosła się też do Igi Świątek. Mimo dużej dominacji nad Polką stwierdziła, że nasza tenisistka zagrała dobrze, popełniając nieliczne błędy.

- Nie zmarnowałam okazji, które miałam przy pierwszych dwóch piłkach meczowych. Iga grała dobrze, może popełniła jeden błąd przy backhandzie. Później grała lepiej. Wiedziałam jak dziś grać w trakcie całego spotkania. To doprowadziło mnie do zwycięstwa - oceniła Coco Gauff.

"Było wielu polskich kibiców, którzy kibicowali Idze"

Coco Gauff po spotkaniu zwróciła też uwagę na atmosferę na trybunach. Podkreślając dużą dominację polskich fanów, którzy żywiołowo kibicowali Idze Świątek.

- Było wielu polskich kibiców, którzy kibicowali Idze. Mi kibicowała moja ławka, moi koledzy i koleżanki z drużyny i niektórzy kibice na trybunach. Jestem gotowa grę w mikście. Mam nadzieję, że jeśli dojdę do miksta to też będę słyszała doping kibiców - powiedziała Coco Gauff, w dość sarkastycznym tonie odnosząc się do dopingu polskich fanów.

Zobacz też: Analiza Świątek przegrywała 1:4, gdy nagle ruszyła na Gauff. A potem dramat

Teraz czas na starcie w mikście

Do wyłonienia lepszego w meczu Polska - USA podczas United Cup będzie potrzebny mecz miksta. Polska wystawiła w nim parę Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. Ten duet miał okazję już się sprawdzić w turnieju.

Na lepszego z polsko-amerykańskiej pary czekają Szwajcarzy. Relację tekstową z meczu miksta możecie śledzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.