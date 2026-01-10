Oto co Gauff powiedziała o Świątek po meczu. Poszło w świat

Iga Świątek świetnie rozpoczęła 2026 rok. Polka wygrała dwa pierwsze mecze turnieju United Cup, z Evą Lys i Suzan Lamens. Kolejnym wyzwaniem dla wiceliderki rankingu WTA było starcie z najwyższej półki. Świątek zmierzyła się z Coco Gauff.
Coco Gauff szybko zaznaczyła swoją przewagę nad Świątek. Amerykanka pierwszy raz przełamała Polkę w czwartym gemie, po czym rozpoczęła budowę swojej przewagi. Nasza tenisistka odrobiła co prawda stratę przełamania doprowadzając do stanu 3:4, jednak to było za mało. Gauff wygrała pierwszego seta 6:4. Jeszcze gorzej było w drugim rozdaniu. Wiceliderka rankingu WTA walczyła do końca, grając długo na przewagi w przedostatnim gemie. Finalnie lepsza była 4. rakieta świata, która pozwoliła Świątek ugrać tylko dwa gemy. Świątek przegrała cały mecz 4:6, 2:6.
Coco Gauff skomentowała spotkanie z Igą Świątek. Amerykanka podkreśliła, że wykorzystała pojawiające się szanse i dobrze zrealizowała plan na mecz. Odniosła się też do Igi Świątek. Mimo dużej dominacji nad Polką stwierdziła, że nasza tenisistka zagrała dobrze, popełniając nieliczne błędy.
- Nie zmarnowałam okazji, które miałam przy pierwszych dwóch piłkach meczowych. Iga grała dobrze, może popełniła jeden błąd przy backhandzie. Później grała lepiej. Wiedziałam jak dziś grać w trakcie całego spotkania. To doprowadziło mnie do zwycięstwa - oceniła Coco Gauff.
Coco Gauff po spotkaniu zwróciła też uwagę na atmosferę na trybunach. Podkreślając dużą dominację polskich fanów, którzy żywiołowo kibicowali Idze Świątek.
- Było wielu polskich kibiców, którzy kibicowali Idze. Mi kibicowała moja ławka, moi koledzy i koleżanki z drużyny i niektórzy kibice na trybunach. Jestem gotowa grę w mikście. Mam nadzieję, że jeśli dojdę do miksta to też będę słyszała doping kibiców - powiedziała Coco Gauff, w dość sarkastycznym tonie odnosząc się do dopingu polskich fanów.
Do wyłonienia lepszego w meczu Polska - USA podczas United Cup będzie potrzebny mecz miksta. Polska wystawiła w nim parę Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. Ten duet miał okazję już się sprawdzić w turnieju.
Na lepszego z polsko-amerykańskiej pary czekają Szwajcarzy.