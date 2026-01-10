Pilne wieści z Australii! Wtedy Polacy zagrają w wielkim finale United Cup

United Cup to drużynowy turniej, który ma pozwolić Idze Świątek i pozostałym Polakom biorącym w nim udział jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego Australian Open. Jak na razie postawa naszych tenisistów nie może się nie podobać. W fazie grupowej pewnie pokonali Niemcy oraz Holandię, w ćwierćfinale poradzili sobie z Australią, a w półfinale ograli Stany Zjednoczone. Od tytułu zawodów w Sydney dzieli ich już tylko jedno zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Finał United Cup 2026. To wtedy zagrają Polacy

W sobotę Polaków czekało być może najtrudniejsze zadanie w trakcie United Cup, bo amerykańska ekipa tradycyjnie była napakowana gwiazdami. Największa z nich - Coco Gauff - faktycznie okazała się dla nas nieuchwytna w rywalizacji singlowej, bo 21-latka bez wielkich problemów ograła Igę Świątek. Wcześniej jednak Hubert Hurkacz poradził sobie z Taylorem Fritzem, a w decydującym spotkaniu miksta Jan Zieliński oraz Katarzyna Kawa ograli Gauff w duecie z Christianem Harrisonem.

ZOBACZ TEŻ: Hurkacz się nie certolił. Ogłosił wprost przed kluczowym meczem Świątek

Już w niedzielę Biało-Czerwonych będzie czekać rywalizacja ze Szwajcarią. Jej barwy reprezentują Belinda Bencic, Stan Wawrinka oraz Jakub Paul. Kibice mogą liczyć na ciekawe spotkanie, choć trudno nie zauważyć, że Szwajcarzy mieli nieco łatwiejszą drabinkę od naszego zespołu. Odnieśli zwycięstwa z Belgią, Argentyną, Francją oraz Włochami (którzy nie mieli do dyspozycji Jannika Sinnera).

O której czeka nas finał United Cup? Reprezentacje Polski oraz Szwajcarii ruszą do gry w niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 7:30. Najpierw na kort wyjdą Iga Świątek oraz Belinda Bencic, później (nie przed 9:00) powinniśmy oglądać Huberta Hurkacza i Stana Wawrinkę, a na koniec ewentualnie zobaczymy też starcie miksta - tutaj trudno wywróżyć dokładnie, kogo zespoły wystawią do gry.