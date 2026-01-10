Eksperci mówią jednym głosem po porażce Świątek. Niestety

Polska tenisistka parę lat temu była prawdziwym koszmarem Coco Gauff. Dość powiedzieć, że wygrała z nią... pierwsze osiem meczów. Od tamtego momentu Amerykanka odnalazła jednak sposób na Świątek. Obecnie ich bilans spotkań bezpośrednich wciąż faworyzuje Polkę (11-5), ale 21-latka kompletnie zapomniała o demonach przeszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Komentarze ekspertów po meczu Świątek są jednoznaczne

W sobotę Świątek przegrała z Gauff w ramach starcia Polski z USA w United Cup. W pierwszym secie obserwowaliśmy jeszcze w miarę wyrównaną rywalizację, ale w drugim Polka ledwo uratowała się od porażki "do zera". Ostatecznie Amerykanka triumfowała 6:4, 6:2. Jej klasę docenili eksperci na portalu "X". Oto co napisał Łukasz Jachimiak:

- Iga Świątek czwarty raz z rzędu przegrała z Coco Gauff. Niestety, Amerykanka nauczyła się grać z Polką. Jest w tych meczach lepsza, wygrywa zasłużenie. Był bilans 11:1, jest 11:5 - stwierdził dziennikarz Sport.pl.

Do smutnego wniosku doszedł Adam Romer. - Amerykanka wyraźnie lepsza, a Iga… no cóż, trochę bez pomysłu na odwrócenie wydarzeń na korcie - stwierdził redaktor naczelny magazynu "Tenisklub".

Optymistycznymi słowami podsumował swoją wypowiedź Sebastian Parfjanowicz. - Osiem kolejnych wygranych setów Coco Gauff z Igą Świątek. Niesamowita fizyczność Amerykanki stała się dla Polki murem nie do przebicia. Ale sezon jest długi - podkreślił dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet".

Niepokojący trend w występach Świątek dostrzegł natomiast Hubert Błaszczyk. - Miara rozwoju Gauff jest to, że wygrywa ze Świątek po raz czwarty z rzędu. Kiedys Iga była dla niej koszmarem. A Iga z kolei z czołówką mocno obniżyła loty. 3-7 w ostatnich dziesięciu meczach - podkreślił dziennikarz specjalizujący się w temacie tenisa.

Niepocieszony był też Rafał Smoliński. - Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 4:6, 2:6. Czwarta z rzędu porażka w tourze z Coco. Ta boli podwójnie, bo trochę jednak zabrakło, a stawką był finał United Cup - napisał dziennikarz.