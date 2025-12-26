Świątek wraca! Gdzie i o której oglądać mecz Świątek - Rybakina? [TRANSMISJA, LIVE]

Iga Świątek sezon 2025 zakończyła niejako występem w listopadowym WTA Finals. Tamten turniej nie był dla niej specjalnie udany. W fazie grupowej pokonała Madison Keys, ale następnie przegrała z Jeleną Rybakiną oraz Amandą Anisimovą i nie zdołała awansować do półfinału. Następnie 24-latka wystąpiła jeszcze jako reprezentantka Polski w drużynowych zawodach Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. Od tamtego czasu nie widzieliśmy jej w akcji.

Świątek zagra w World Tennis Continental Cup. Polka wraca do gry

Pierwszym ważnym turniejem dla Świątek w nowym sezonie będzie oczywiście Australian Open. Zanim jednak ruszy do rywalizacji w Melbourne, będzie miała okazję, żeby zrzucić z siebie trochę "rdzy" po długiej przerwie od startów. Polkę czekają występy w United Cup (początek 2026 roku) oraz właśnie World Tennis Continental Cup. To pokazowy turniej, w którym udział wezmą najlepsze tenisistki oraz tenisiści na świecie. 24-latka będzie w nim reprezentować drużynę Europy, która stanie w szranki z drużyną reszty świata.

Kim będzie pierwsza rywalka Świątek? Jelena Rybakina. To oznacza, że Polka będzie miała okazję zrewanżować się za listopadowy mecz w WTA Finals. Wówczas Kazaszka pokonała naszą tenisistkę 3:6, 6:1, 6:0. A kilka dni później wygrała cały turniej.

World Tennis Continental Cup. O której mecz Igi Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Świątek zmierzy się z Rybakiną w piątek, 26 grudnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:30 czasu polskiego. Transmisja spotkania będzie dostępna w Canal Plus Sport 2. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.