Tak potraktowali Igę Świątek w Chinach. Nagranie obiegło świat

World Tennis Continental Cup w Shenzen rozpocznie się jeszcze w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Potrwa on konkretnie od 26 do 28 grudnia. Będzie to starcie dwóch tenisowych drużyn: Europa kontra Reszta Świata. Całe zawody to łącznie aż dziesięć spotkań. Zwycięzcy zarobią punkty dla swojej drużyny, a ta, która uzbiera ich więcej, zwycięży cały turniej. Swój udział już dawno temu potwierdziła Iga Świątek. Będzie to dla niej pierwsza rozgrzewka przed sezonem (zawody w Shenzen są pokazowe, nie ma za nie punktów do rankingu).

Świątek wraca do akcji! Ale najpierw czerwony dywan

Polka trafiła do zespołu razem z Belindą Bencić (Szwajcaria), Flavio Cobollim (Włochy) i Valentinem Vacherotem (Monako). Ich rywalami będą Jelena Rybakina (Kazachstan), Wang Xinyu (Chiny), Zhizhen Zhang (Chiny) oraz Andriej Rublow (Rosja). Przed turniejem odbyła się specjalna impreza powitalna z udziałem wszystkich zawodników. Do sieci szybko trafiły liczne nagrania z niej. Świątek uchwycono m.in. w momencie przybycia na zabawę.

Polkę, która odziana była cała na czarno (top, spodnie, szpilki oraz niewielka torebka), powitano z honorami. Nasza reprezentantka przeszła po dużym, czerwonym dywanie i złożyła podpis na specjalnie przygotowanej ściance. Potem zrobiła sobie też zdjęcie z organizatorami całej imprezy. Wszystko oczywiście w towarzystwie wielu fotografów. Wiemy także, że za Polką już także pierwsze treningi na twardych kortach w Shenzen.

Trzy dni wypełnione tenisem

Znamy już pełny terminarz meczów z udziałem Polki. W piątek 26 grudnia Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Na godzinę 10:00 zaplanowano ceremonię otwarcia. Po niej na kort zawitają Belinda Bencić i Xinyu Wang, a po tym spotkaniu zobaczymy raszyniankę w starciu z Kazaszką (czyli ok. 12:00-30). Kolejny mecz to noc z 26 na 27 grudnia czasu polskiego. Świątek zagra z Wang jako druga od 3:00 (po meczu Cobolli - Zhang). Ostatnie starcie z udziałem Polki to niedziela 28 grudnia i mikst. Iga połączy siły z Valentinem Vacherotem i w ostatnim meczu turnieju zagrają z duetem Rybakina/Rublow. To będzie drugi mecz od 10:00.