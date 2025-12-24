To już oficjalne! Świątek powalczy o fortunę

Tylko Australian Open brakuje Idze Świątek do tego, by zdobyć Karierowego Wielkiego Szlema. Kolejną szansę będzie miała już za kilka tygodni. Najdalej Polka dotarła do półfinału - m.in. w 2025 roku. Na tym etapie uległa Madison Keys, późniejszej triumfatorce. W dniach 12 stycznia - 1 lutego odbędzie się kolejna edycja turnieju. Okazuje się, że w jej trakcie 24-latka wystąpi też w innym evencie. Jego stawka? Aż milion dolarów!

Iga Świątek wystąpi w dodatkowym turnieju w Australii

Na 14 stycznia zaplanowano Million Dollar 1 Point Slam. To turniej, w którym udział weźmie 22 tenisistów, a także 10 amatorów z całej Australii. Już ujawniono listę zawodowych graczy, którzy wystąpią w evencie. Nie jest ona jeszcze pełna. Na ten moment start potwierdziło dziewięć osób. Wśród nich widnieje nazwisko Świątek. Kto jeszcze pojawi się na korcie i powalczy o milion dolarów? Jak podaje Michał Samulski na X, to: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Nick Kyrgios, Daniił Miedwiediew, Coco Gauff, Naomi Osaka, a także Qinwen Zheng. Impreza będzie więc naszpikowana samymi gwiazdami.

Proste zasady gry

Co trzeba zrobić, by zgarnąć główną nagrodę? Trzeba wygrać wszystkie spotkania. Będą one rozgrywane tylko do jednego wygranego punktu. Ta osoba, która zwycięży w pierwszej akcji, przechodzi dalej, a przegrany odpada z rywalizacji. Kto będzie serwował, a kto returnował? Tę kwestię ma rozstrzygnąć gra w... "papier, kamień, nożyce". Trzeba więc polegać na szczęściu. Finałowe starcie ma zostać rozegrane na... Rod Laver Arena, czyli na korcie głównym Melbourne Park.

Choć oczywiście możliwość wygrania miliona dolarów jest z pewnością kusząca, to dla tenisistów najważniejsza jest walka w Australian Open, za którą mogą zgarnąć nie tylko wielkie pieniądze, ale i ważne punkty do rankingu. W poprzednim sezonie triumfowali wspomniana Madison Keys, a także Jannik Sinner.