Tylko zobacz, co Iga Świątek dostała na święta od Wimbledonu. Absolutny hit!

Okres świąteczny dla Igi Świątek oznacza nie tylko czas rodzinny, ale zbliżający się powrót do rywalizacji na światowych kortach. Polka jeszcze przed 2026 rokiem wystąpi w turnieju w chińskim Shenzhen. Obecnie jednak pewnie jeszcze nie ma tego w głowie. Na Instagramie pochwaliła się, jaki prezent otrzymała od przedstawicieli Wimbledonu.
Iga Świątek
Iga Świątek w sezonie 2025 wygrała "tylko" trzy turnieje, co jak na jej standardy nie było imponującym wynikiem. Z drugiej strony - jednym z nich był Wimbledon, a więc najbardziej prestiżowe zawody w świecie tenisa. Niedawno Polce minął rok, od momentu, gdy rozpoczęła współpracę z Wimem Fissettem i jej kolejnym wielkim celem powinna być wygrana w Australian Open. To jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym jeszcze nigdy nie triumfowała.

Taki prezent Świątek otrzymała od Wimbledonu

Po raz ostatni Polkę na kortach oglądaliśmy w połowie listopada, kiedy razem z koleżankami z kadry Polski rywalizowała w Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Od tamtego czasu skupiła się na regeneracji oraz odpoczynku fizycznym i psychicznym. Okres świąteczny oznacza jednak dla niej, że już wkrótce wyruszy w wielomiesięczną trasę. 26-28 grudnia zagra w pokazowym turnieju w chińskim Shenzhen, a 5 stycznia rozpocznie rywalizację w United Cup.

Tymczasem przypomnieć Świątek o sobie niespodziewanie postanowili przedstawiciele Wimbledonu. Polka pochwaliła się na Instagramie, że dostała od nich turniejowe ręczniki. To żartobliwe nawiązanie do lipcowej "afery ręcznikowej". Kibice zauważyli wówczas, że 24-latka po meczach regularnie wynosi komplety, które dostaje od organizatorów turnieju w Londynie.

- O mój Boże. Szczerze? Biorę je wszędzie. Ludzie po prostu tego nie zauważają, ale tutaj nagle stało się to ważne. To trochę upokarzające, ale szczerze mówiąc - myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka. I... no nie wiem, po prostu je (ręczniki) lubię, wiesz - tłumaczyła się wówczas Świątek.

 

Iga Świątek w seniorskim tourze zaczęła regularnie występować w 2019 roku. Od tamtego czasu wygrała 25 turniejów rangi WTA.

