Tylko zobacz, co Iga Świątek dostała na święta od Wimbledonu. Absolutny hit!

Iga Świątek w sezonie 2025 wygrała "tylko" trzy turnieje, co jak na jej standardy nie było imponującym wynikiem. Z drugiej strony - jednym z nich był Wimbledon, a więc najbardziej prestiżowe zawody w świecie tenisa. Niedawno Polce minął rok, od momentu, gdy rozpoczęła współpracę z Wimem Fissettem i jej kolejnym wielkim celem powinna być wygrana w Australian Open. To jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym jeszcze nigdy nie triumfowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Taki prezent Świątek otrzymała od Wimbledonu

Po raz ostatni Polkę na kortach oglądaliśmy w połowie listopada, kiedy razem z koleżankami z kadry Polski rywalizowała w Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Od tamtego czasu skupiła się na regeneracji oraz odpoczynku fizycznym i psychicznym. Okres świąteczny oznacza jednak dla niej, że już wkrótce wyruszy w wielomiesięczną trasę. 26-28 grudnia zagra w pokazowym turnieju w chińskim Shenzhen, a 5 stycznia rozpocznie rywalizację w United Cup.

ZOBACZ TEŻ: Spotkanie kryzysowe w sztabie Świątek! Fissette zdradził, co się stało

Tymczasem przypomnieć Świątek o sobie niespodziewanie postanowili przedstawiciele Wimbledonu. Polka pochwaliła się na Instagramie, że dostała od nich turniejowe ręczniki. To żartobliwe nawiązanie do lipcowej "afery ręcznikowej". Kibice zauważyli wówczas, że 24-latka po meczach regularnie wynosi komplety, które dostaje od organizatorów turnieju w Londynie.

- O mój Boże. Szczerze? Biorę je wszędzie. Ludzie po prostu tego nie zauważają, ale tutaj nagle stało się to ważne. To trochę upokarzające, ale szczerze mówiąc - myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka. I... no nie wiem, po prostu je (ręczniki) lubię, wiesz - tłumaczyła się wówczas Świątek.

Iga Świątek w seniorskim tourze zaczęła regularnie występować w 2019 roku. Od tamtego czasu wygrała 25 turniejów rangi WTA.