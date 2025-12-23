Tego po Świątek nikt się nie spodziewał. Aż brakuje słów

Był rok 1988. W Seulu trwały letnie igrzyska olimpijskie. Jedną z największych gwiazd rywalizujących w Korei Południowej była Steffi Graf. Na tej samej imprezie startował Tomasz Świątek. Polski wioślarz płynął w czwórce podwójnej z kolegami. I podobno po tym, jak nie dopłynął do medalu (wygrali finał B, zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu), postanowił, że jego dzieci będą uprawiały sport indywidualny.
Graf zdobyła w Seulu złoty medal. Rok 1988 skończyła ze Złotym Wielkim Szlemem, czyli wygrała wszystkie imprezy wielkoszlemowe w tamtym sezonie i na dodatek jeszcze wzięła olimpijskie złoto. Światem tenisa rządziła tak bardzo, że finał Roland Garros 1988 wygrała 6:0, 6:0. Od tamtego czasu aż do finału Wimbledonu 2025 nikt nie powtórzył takiego wyniku. Nikt. Nigdzie. Aż przyszła Iga Świątek i to zrobiła. Dziś przypominamy to wydarzenie jako jedno z nominowanych w plebiscycie "Momenty Roku" - swój najlepszy możecie wybierać w sondzie pod tym artykułem.
W wimbledońskim finale Świątek mierzyła się z Amandą Anisimovą, świetną Amerykanką, która w półfinale pokonała Arynę Sabalenkę, czyli liderkę światowego rankingu. Świątek zaczynała turniej rozstawiona z numerem osiem, Anisimova miała numer 13. Polka była faworytką finału, choćby z tej racji, że wcześniej w swojej karierze wygrała już pięć turniejów wielkoszlemowych (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024 oraz US Open 2022). Ale debiutująca w takim finale Amerykanka jawiła się jako rywalka bardzo groźna.
Absolutnie nikt na świecie nie spodziewał się, że mecz o tytuł potrwa zaledwie 57 minut i będzie tak jednostronny. Przecież nasza tenisistka przyjechała na Wimbledon 2025 po bardzo długim jak na siebie czasie bez wygranego turnieju. To trwało 13 miesięcy. A przede wszystkim w wielkoszlemowych finałach prawie nikt nigdy nie wygrywa w sposób tak bezdyskusyjny. Podwójne bajgle czy rowerki, jak w tenisie mówi się na wynik 6:0, 6:0, zdarzają się bardzo rzadko, a w wielkoszlemowych finałach dotąd zanotowano je tylko dwa razy w historii!
Jak wiele czasu minęło między pierwszym "rowerkiem" w finale wielkoszlemowym w erze Open a drugim? Dość powiedzieć, że Niemka Graf nie święciła w tamtym 1988 roku triumfów dla całych Niemiec, ale dla RFN, czyli Republiki Federalnej Niemiec, bo jej kraj był podzielony murem na część zachodnią i wschodnią.
W tamtym całkiem innym świecie z roku 1988 w Polsce zrodziła się idea "Okrągłego stołu", Zbigniew Boniek żegnał się z reprezentacją Polski (1:1 w Belfaście z Irlandią Północną), a urodzili się m.in. Robert Lewandowski, Bartosz Kurek i Michał Kubiak. Natomiast Iga Świątek miała przyjść na świat dopiero za 13 lat.
Płacz, wręcz szloch, Anisimovej po perfekcyjnym występie Świątek w wimbledoński finale, spotkanie Igi z księżną Kate, taniec Igi z Jannikiem Sinnerem na kolacji mistrzów - to są momenty, które przeszły do historii nie tylko polskiego sportu. Za ileś lat, przeglądając najważniejsze wydarzenia roku 2025 na świecie, ludzie przeczytają, że Polka Iga Świątek wygrała wimbledoński finał 6:0, 6:0 i w ten sposób została drugą tenisistką z rowerkiem w wielkoszlemowym finale od czasów Graf oraz pierwszą od 114 lat tenisistką, która wygrała 6:0, 6:0 finał Wimbledonu.
Gdy w 1911 roku jako pierwsza dokonywała tego Dorothea Lambert Chambers (wygrała 6:0, 6:0 z Dorą Boothby), u nas zakładano Polski Związek Piłki Nożnej, nasza Maria Skłodowska-Curie odbierała nagrodę Nobla z chemii, urodził się nasz późniejszy Noblista, Czesław Miłosz.
Rzeczy jak ta, której dokonała Świątek na Wimbledonie, dają nieśmiertelność. Po miesiącach niedosytu Polka pokazała się w najważniejszym turnieju jako Żelazna Dama, jak ją nazwałem wspólnie z wielbicielem jej talentu, aktorem Wiktorem Zborowskim, nawiązując oczywiście do przydomku legendarnej brytyjskiej premierki Margaret Thatcher.
Świątek swoimi wielkimi zwycięstwami wyszła poza sportową bańkę. A ta jej wygrana była najbardziej spektakularna ze wszystkich. Ten jej szósty wielkoszlemowy tytuł był najbardziej niespodziewanym od pierwszego, gdy w 2020 roku wygrała Roland Garros jako nierozstawiona "gówniara z paletkom". Dzisiaj to już jest bezsprzecznie Dama. Największa, jaką nasz sport ma od czasów pewnie Ireny Szewińskiej, z całym szacunkiem do Justyny Kowalczyk, która uprawiała jednak dyscyplinę znacznie mniej popularną niż tenis i lekkoatletyka.
Głosować w plebiscycie Sport.pl "Momenty Roku 2025" możecie od 22 do 30 grudnia. W ostatni dzień roku, 31 grudnia, przedstawimy wyniki.