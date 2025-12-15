Powrót na stronę główną

Największy koszmar Świątek obnażony. "Wpada w furię"

"Jędzowata" - tak były amerykański tenisista Jack Sock nazwał Jelenę Ostapenko. W podcaście "Nothing Major Show" nie miał litości dla łotewskiej zawodniczki, która uchodzi za "koszmar Igi Świątek". Skąd takie określenie? Otóż Sockowi nie podoba się postawa Ostapenko na korcie. Umieścił ją nawet na swojej liście najniegrzeczniejszych tenisistek świata.
Jelena Ostapenko i Iga Świątek
Jelena Ostapenka bywa nazywana przez polskich kibiców koszmarem Igi Świątek. Dość powiedzieć, że nasza najlepsza tenisistka wciąż nie znalazła na nią sposobu. Z sześciu dotychczasowych bezpośrednich spotkań wszystkie przegrała. Fanom spoza naszego kraju Ostapenko kojarzy się jednak z czymś innym. Chodzi o jej... zachowanie.

Cała prawda o Ostapenko. Amerykanin nawet się nie wahał

A to jest bardzo charakterystyczne. Łotyszka w trakcie meczów głośno komentuje wydarzenia na korcie, krzyczy i stroi miny. Bywa także bardzo prowokacyjna wobec swoich przeciwniczek. W ostatnim sezonie rozpętała się  nawet wokół niej głośna afera. Chodzi o spięcie z Taylor Townsend, która w trakcie spotkania z Ostapenko nie przeprosiła za zagranie piłki po siatce. W odpowiedzi tenisistka miała powiedzieć o Amerykance, że: "nie ma klasy ani wykształcenia". W dodatku podkreśliła, że Townsend dopiero przekona się, jak wyglądają tenisowe zasady, jak zagra poza USA. 

Między innymi z tego powodu Ostapenko wylądowała na "niegrzecznej liście" Jacka Socka. Były amerykański tenisista, niegdyś ósmy zawodnik świata wystąpił w podcaście "Nothing Major Show". A w nim wraz z Samem Querreyem i Steve'em Johnsonem postanowili wskazać zawodniczki, które w światowym tourze zachowują się najgorzej. - Wybiorę Jelenę Ostapenko. Czasami wdaje się w kłótnie na korcie z niektórymi osobami, jakby była trochę jędzowata - wypalił Sock.

Mówił o niej cały tenisowy świat. "Zawsze w centrum kontrowersji"

Z kolei Steve Johnson postawił na Julię Putincewą. Powód? Sytuacja z 2024 r., kiedy to kompletnie zlekceważyła dziewczynkę od podawania piłek. W akcie frustracji zaczęła ignorować lecące do niej piłki, co odbiło się w świecie tenisa głośnym echem. - Zawsze wydaje się być w centrum kontrowersji, jak to mówią nasi ludzie za oceanem. Ona po prostu gapi się na dzieci do podawania piłek. Szanuj tych ludzi. Musisz traktować ich z pełnym szacunkiem. Nie możesz ich dręczyć, kiedy jesteś na korcie. Więc mi się to nie podoba - powiedział były gracz.

Na "niegrzecznej liście" "Nothing Major Show" znalazło się także więcej nazwisk. Wśród kobiet wskazano Jelenę Rybakinę i Danielle Collins, a u mężczyzn Corentina Mouteta, Daniiła Miedwiediewa i Reilly'ego Opelkę.

