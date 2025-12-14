To dla Świątek największy priorytet. Oto co musi się stać

Iga Świątek panowanie w kobiecym tenisie straciła 20 października 2024 roku. Była najlepszą tenisistką na świecie przez blisko rok. Pierwsze miejsce Polka straciła na rzeczy Aryny Sabalenki, która do dziś przewodzi stawce. W 2025 roku oprócz Wimbledonu Świątek wygrała w Seulu i Cincinnati. W 2026 roku Raszynianka będzie chciała wrócić na tenisowy tron.

Sabalenka wyprzedza Świątek o blisko 2500 punktów. Co musi się stać, żeby Polka odrobiła stratę?

Świątek traci do Sabalenki 2500 punktów. Polka odrabianie strat będzie chciała rozpocząć od samego początku roku w Australii. Prawdziwym zwrotem akcji w tej rywalizacji może być turniej Australian Open. Zwyciężczyni może zdobyć aż 2000 punktów do rankingu WTA. Gdyby Świątek wygrała, a Sabalenka odpadła na przykład w ćwierćfinale to różnica mogłaby zostać drastycznie zniwelowana. Naszej reprezentantce z pewnością pomogą Biało-Czerwoni kibice, którzy pojawiają się na kortach całego świata.

- Są najlepsi, bo są dosłownie wszędzie. W każdym kraju, do którego pojedziemy, jest wielu Polaków, a w Australii jest duża polska społeczność. Myślę, że są naprawdę zaangażowani i naprawdę w nas wierzą, a to jest najważniejsze - mówi Iga Świątek cytowana przez portal sportskeeda.com.

Świątek zagra w United Cup

Na korzyść Igi Świątek działa również turniej United Cup, w którym ze względu na wykluczenie Białorusi nie może grać Sabalenka. Za wygranie 5 meczów w singlu w trakcie tej imprezy, Polka może zdobyć 500 punktów do rankingu WTA. Najlepsza polska tenisistka w United Cup zagra już po raz 4 z rzędu. Świątek podkreśla, że reprezentowanie Polski jest dla niej zawsze wielkim honorem.

- To zawsze niesamowite doświadczenie i zaszczyt reprezentować swój kraj, a zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodniczek. Uwielbiam być częścią tej drużyny i mam wspaniałe wspomnienia z gry na tym turnieju - powiedziała Iga Świątek cytowana przez portal sportskeeda.com.

United Cup startuje 2 stycznia w Perth i 3 stycznia w Sydney. Nasza reprezentacja z Igą Świątek na czele zagra w grupie F, gdzie zmierzymy się z Niemcami i Holandią.