Tylko spójrz, kto "zdradził" Rosję. Oto jej nowy kraj

Dominik Senkowski na łamach Sport.pl opisał kulisy zmiany tenisowej narodowości Kamilli Rachimowej. Notowana w pierwszej setce rankingu niespodziewanie podjęła decyzję o startach w barwach Uzbekistanu, skąd pochodzi jej matka. "Uważam, że jest to właściwy krok dla mojej przyszłości w tenisie, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym" - argumentowała swój wybór 24-latka.

Tymczasem pojawiły się informacje na temat kolejnej tenisistki, która opuszcza Rosję i rozpocznie starty pod inną flagą. W ślady Rachimowej poszła bowiem Polina Kudermietowa. Ona również reprezentować będzie Uzbekistan. Zmiana jest już potwierdzona na stronach internetowych WTA oraz ITF. Siostrą Poliny jest Weronika Kudermietowa - również tenisistka, specjalistka od gry deblowej.

Rosyjski exodus w tenisie

Można więc mówić o prawdziwym exodusie, gdyż Rosja straciła w ostatnim czasie jeszcze dwie tenisistki. Maria Timofiejewa podjęła taką samą decyzję co Rachimowa i Kudermietowa - ona również będzie występować pod flagą Uzbekistanu. Anastasija Potapowa z kolei będzie startować jako Austriaczka. To właśnie ona jest najbardziej znana z całej czwórki ex-Rosjanek. Zajmuje obecnie 50. miejsce w rankingu WTA, a w tym roku zwyciężyła w rozgrywanym w Kluż-Napoce turnieju Transylvania Open.

Startując pod rosyjską flagą, Polina Kudermietowa osiągnęła finał styczniowego turnieju WTA w Brisbane. W nim szykowało się na sensację, gdyż w pierwszym secie wygrała z Aryną Sabalenką 6:4. Białorusinka odwróciła jednak losy tego spotkania, wygrywając pozostałe sety 6:3 i 6:2.

Był to zdecydowanie największy sukces w karierze urodzonej w Moskwie tenisistki. 22-latka w drodze do finału pokonała Darię Kasatkinę, i to do dziś jest jej jedyne zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu. Po tym turnieju zajmowała 57. miejsce w rankingu WTA. Z kolei na Wimbledonie była pierwszą rywalką zwyciężczyni tego turnieju. Iga Świątek wygrała to spotkanie 7:5, 6:1.

Polina Kudermietowa będzie rywalizować z Kamillą Rachimową o miano najlepszej tenisistki Uzbekistanu. Obecnie prowadzi o dwa lata starsza Rachimowa, która w rankingu zajmuje 97. lokatę. 22-letnia Kudermietowa plasuje się o siedem miejsc niżej. Trzecia z przyszywanych reprezentantek, Maria Timofiejewa, jest 143.