Iga Świątek (2. WTA) dalej odpoczywa po ostatnim sezonie, w którym rozegrała 81 meczów (64 zwycięstwa - 17 porażek, wliczając występy dla reprezentacji Polski) i zdobyła trzy tytuły (Wimbledon, Cinctinnati, Seul). Wiele rzeczy w jej grze było pozytywnych, ale z kilku nie może być zadowolona.

Iga Świątek "przeczołgana" przez rywalki. W tych setach była bezradna

Jak wyliczył Marek Furjan, w minionym sezonie polska tenisistka przegrała 43 sety. Z tego 13 kończyło się porażką 0:6 (cztery) lub 1:6 (dziewięć), czyli odpowiednio "bajglem" i "bagietką", które 24-latka bardzo często "serwuje" przeciwniczkom. Dla porównania Aryna Sabalenka (1. WTA) przegrała tak wysoko tylko dwie partie (z 36 ogółem) - 1:6 z Jeleną Ostapenko (23. WTA) w Stuttgarcie oraz 1:6 z Jeleną Rybakiną (5. WTA) w Cincinnati

Najboleśniej przegrane sety przez Igę Świątek w sezonie 2025

Madison Keys - 1:6 (Australian Open, porażka w meczu), 0:6 (Madryt, wygrana)

Jelena Ostapenko - 1:6 (Doha, porażka)

Coco Gauff - 1:6, 1:6 (Madryt, porażka)

Danielle Collins - 1:6 (Rzym, porażka)

Jelena Rybakina 1:6 (Roland Garros, wygrana), 1:6, 0:6 (WTA Finals, porażka)

Aryna Sabalenka - 0:6 (Ronald Garros, porażka)

Jekaterina Aleksandrowa - 1:6 (Seul, wygrana)

Emma Navarro - 0:6 (Pekin, porażka)

Jasmine Paolini - 1:6 (Wuhan, porażka)

Furjan, powołując się na wyliczenia profilu Tennis Bakery na X, wskazał, że wynik Polki jest trzecim najgorszym w tourze WTA w minionym sezonie (trzy inne zawodniczki też przegrały tak wysoko 13 partii, jedna 14, a jedna 17). - To jest inne niż w zeszłych latach i jest dosyć niepokojące - powiedział w programie na youtube'owym kanale Break Point.

Iga Świątek była wyraźnie gorsza od rywalek. Dawid Celt komentuje. "Mniej prądu w głowie"

- Jest to jakaś tendencja. To i te początki drugich setów w tym roku, które często Idze się nie układały. Traciła koncentracje i zamiast docisnąć po wygranym pierwszym secie, to często odkręcało się to w drugą stronę i "wpuszczała" rywalki do meczu. [...] Drugą rzeczą było to, że gdy wpadała w turbulencje, często nie była w stanie zareagować przeciwko tym najlepszym - analizował Dawid Celt. - Albo bardzo długo te turbulencje trwały, ten dołek się przedłużał - dodał Furjan, który dopytał o przyczyny takiego stanu rzeczy.

- Moim zdaniem to są naczynia połączone. Troszeczkę brakowało energii w głowie, a co za tym idzie, pomysłu, reakcji, analizy tego, co się dzieje i jak z tego wyjść. Było trochę takich momentów, gdy widzieliśmy, że tego prądu Iga miała w głowie po prostu mniej - ocenił Celt.

- Od tego wszystko się zaczyna. Nie było takiej waleczności, nieustępliwości, jak nas do tego przyzwyczaiła. Nie jest to nic nadzwyczajnego, takie okresy się zdarzają. Natomiast w przypadku tak dobrej tenisistki powinno być ich troszeczkę mniej. Bez wątpienia jest to coś, nad czym trzeba popracować. Te wahania mogą być, ale nie może odjeżdżać mecz od 0:1, 1:1... To wszystko trwa za długo - podsumował.

Przy tym wszystkim należy wspomnieć, że Polka w ostatnim sezonie była tenisistką, która wygrała aż 41 setów w stosunku 6:0 lub 6:1 (według wyliczeń Tennis Bakery). Pod tym względem była najlepsza w tourze WTA i to już czwarte jej takie osiągnięcie z rzędu. Choć w poprzednich latach miała lepsze wyniki - po 42 tak wysoko wygrane partie w 2022 i 2024 r. oraz aż 54 w 2023 r. Zobaczymy, co przyniesie kolejny sezon, który Iga Świątek rozpocznie w styczniu w United Cup.

