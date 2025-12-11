ITIA podjęła decyzję. Drakońska kara, 20 lat za ustawianie meczów

18 lipca 2024 roku Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, iż od maja Quentin Folliot ma zakaz gry, trenowania lub uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach tenisowych autoryzowanych, lub sankcjonowanych przez członków ITIA, lub jakiegokolwiek stowarzyszenia krajowego.

Tenisista został zawieszony w 2024 roku

Powód? Naruszenia Tenisowego Programu Antykorupcyjnego (TACP). Tenisista próbował się odwoływać od tymczasowego zawieszenia, ale po rozprawie w lipcu ubiegłego roku decyzja została podtrzymana.

Quentin Folliot ostatni raz na korcie pojawił się w marcu 2024 roku. Wystartował wówczas na turnieju ITF M25 w brazylijskim Maceio. Dotarł wtedy do półfinału, w którym poległ z Mateusem Alvesem, kreczując w drugim secie. Francuz w 2022 roku plasował się na 488. miejscu w rankingu WTA.

ITIA podjęła decyzję. Drakońska kara

Teraz na jaw wyszły nowe fakty. Agencja TASS poinformowała - powołując się na ITIA - iż Francuz został zawieszony na 20 lat za ustawianie meczów. Quentin Folliot miał dopuścić się 27 naruszeń z tego powodu.

W wyniku dochodzenia ustalono, iż 26-letni Folliot był "centralną postacią w sieci graczy działających w imieniu syndykatu zajmującego się ustawianiem meczów" - informuje agencja AP. Tenisista zaprzeczał postawionym mu 30 zarzutom dot. 11 meczów w latach 2022 - 2024, z czego w ośmiu miał brać udział.

"Zarzuty obejmowały ustawianie meczów, przyjmowanie pieniędzy, oferowanie pieniędzy innym graczom za ustawianie meczów, przekazywanie informacji poufnych, spisek korupcyjny, brak współpracy ze śledztwem ITIA oraz niszczenie dowodów" - czytamy w TASS.

"Sportowiec został również ukarany grzywną w wysokości 70 000 dolarów i zobowiązany do zwrotu 44 000 dolarów tytułem korupcji" - zakończono.

31 grudnia Quentin Folliot skończy 27 lat, co oznacza, że na kort będzie mógł wrócić dopiero w wieku... 46 lat. "Zawieszenie Folliota zakończy się w maju 2044 r. 'pod warunkiem spłaty zaległych grzywien'. Czas spędzony w ramach tymczasowego zawieszenia w maju 2024 r. zostanie zaliczony na poczet okresu dyskwalifikacji zawodnika" - informuje agencja AP.

To nie pierwszy taki przypadek w tenisie. Quentin Folliot jest szóstym zawodnikiem ukaranym w wyniku śledztwa - po Jaime'em Floyd-Angele'u, Paulu Valsecchim, Lucu Fombie, Lucasie Bouquecie i Enzo Rimolim.