Tak WTA uhonorowała Igę Świątek!

Sezon 2025 w wykonaniu Świątek był wielką sinusoidą. Rozpoczął się od pokazania stabilnej formy w Australian Open. Następnie przyszło pasmo rozczarowań na kortach ziemnych i kolejne porażki w Madrycie, Rzymie oraz przede wszystkim w Rolandzie Garrosie. Później Iga niespodziewanie odzyskała rezon na trawie, kończąc ten etap wielkim triumfem w finale Wimbledonu, gdzie pokonała 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą. Z kolei w drugiej połowie sezonu wygrywała w Cincinnati czy Seulu, ale za to US Open zakończyła na ćwierćfinale, a podczas WTA Finals nie wyszła z grupy.

WTA opublikowało film poświęcony Świątek. 35 minut "WIELKOŚCI"

Pomimo aż trzech wygranych turniejów, w tym najbardziej prestiżowego w kalendarzu Wimbledonu, z postawą Świątek wiele razy można było czuć się rozczarowanym. Zresztą sama zainteresowana kilka razy okazywała podobne emocje. Ale być może robiła to zupełnie niepotrzebnie?

Tak się bowiem składa, że świetnych zagrań Świątek w tym roku było mnóstwo, czego dowodzi materiał opublikowany przez WTA. Federacja zarządzająca tourem postanowiła zebrać kompilację najlepszych momentów Świątek w 2025 roku. Okazało się, że z całości powstał film o długości aż 35 minut! Niejedna zawodniczka na wysokim poziomie miałaby problem, by uzbierać pół godziny swoich najlepszych uderzeń czy wymian z całej kariery. Tymczasem w przypadku Świątek można stworzyć taki pokaz na przestrzeni zaledwie jednego sezonu.

"Ciesz się 35 minutami WIELKOŚCI Igi Świątek z jej sezonu 2025!" - głosi opis filmu. Co ciekawe, w tej kompilacji nie ma ani jednego zagrania 24-latki z wielkoszlemowych gier, w tym oczywiście jej zwycięstwa podczas Wimbledonu. Te, choć są najważniejszymi częściami sezonu, to nie są organizowane przez WTA, a krajowe związki tenisowe. Dlatego też WTA nie pokazuje skrótów tych spotkań na swoich kanałach społecznościowych.