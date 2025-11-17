Celt przekroczył granice. Mina Świątek mówi wszystko

Polki rozpoczęły rywalizację w kwalifikacjach do finałów Billie Jean King Cup od triumfu 3:0 z Nową Zelandią. Iga Świątek rozprawiła się wówczas z Elysą Tse 2:0. W niedzielę Biało-Czerwone starły się z Rumunkami. Na korcie ponownie pojawiła się druga rakieta świata. Tym razem mierzyła się z Gabrielą Lee 6:2, 6:0.

Wymowna reakcja Świątek na słowa Celta

Po meczu z Rumunią doszło do nietypowej konwersacji między Igą Świątek a kapitanem reprezentacji Polski - Dawidem Celtem. Ten podszedł do niej i szepnął na ucho: - Zjadłem twój kawałek pizzy - wypalił.

Po tym stwierdzeniu Iga Świątek rzuciła poważne spojrzenie w kierunku 39-latka. Celt na odchodne podkreślił, że zjadł "tylko jeden".

Nagranie udostępnił oficjalny profil Polsatu Sport. Ten udostępnił z kolei Dawid Celt, który napisał krótko: "Szczera prawda".

Nagranie w serwisie X udostępnił także profil "Z kortu - informacje tenisowe". W komentarzach Marek Furjan napisał: "No to po podcaście". Dziennikarz wraz z Dawidem Celtem prowadzą podcast "Break Point", na którym tematami przewodnimi są tenis i ludzie.

Ostatecznie Iga Świątek otrzymała swój upragniony kawałek pizzy, czym pochwaliła się na swoim Instagramie. "Dziękuję Wam za wspaniały doping w Gorzowie Wielkopolskim! Dziękuję całemu zespołowi za świetny tydzień pełen energii i śmiechu. Cel osiągnięty" - napisała w poście.