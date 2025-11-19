Sabalenka całkowicie obnażona. Wyjawił całą prawdę. To zwykła farsa

Gwiazdy tenisa coraz częściej po sezonie wybierają się na wakacje na Malediwy. W ostatnich latach oprócz m.in. Markety Vondrousovej, Jeleny Ostapenko, Belindy Bencić, Alexandera Zvereva była też najlepsza polska tenisistka - Iga Świątek. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych odwiedziła Malediwy w ubiegłym roku.

Oto dlaczego tenisiści wybierają Malediwy

W weekend Sabalenka opublikowała zdjęcie w mediach społecznościowych z wakacji na Malediwach. "W jednym z postów widać jej wypoczynek na rajskiej plaży, w innym - wykwintną kolację. Pojawił się również film, na którym widać Sabalenkę... pływającą z rekinami! Jedynym wyposażeniem były pływackie okulary z rurką" - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Teraz na temat coraz częstszych wakacji uznanych tenisistek i tenisistów na Malediwy wypowiedział się Sam Querrey, były amerykański tenisista w podcaście z innym byłym zawodnikiem, swoim rodakiem - Johnem Isnerem.

- Mogę powiedzieć, że 90 proc. z nich, a może nawet 100 proc., jest tam za darmo. Dostają takie oferty od hoteli, więc tam przylatują. Dostają darmowy nocleg, albo darmowy pokój, powiedzmy, na pięć nocy. Wszystkie wydatki mają opłacone i prawdopodobnie muszą uczestniczyć codziennie w godzinnych zajęciach tenisowych w ośrodku, w którym się znajdują. W zamian mają luksusy - przyznał Sam Querrey, były amerykański tenisista.

- Dlatego właśnie tenisistki lub tenisiści oznaczają konkretny ośrodek i często publikują swoje historie w mediach społecznościowych. Im wyższa pozycja w rankingu, tym lepsza oferta, a co za tym idzie, prawdopodobnie lepszy ośrodek - dodał John Isner.

Sabalenka w tym sezonie zwyciężyła w czterech turniejach (Brisbane, Miami, Madryt i US Open).