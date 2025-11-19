Ta statystyka pokazuje dominację Sabalenki nad Świątek. Niestety

Tenisowy sezon dobiega końca, a na szczycie światowych list - tak jak przed rokiem - znajdują się te same nazwiska wśród pań. Prowadzi Aryna Sabalenka przed Igą Świątek. Regularność obu zawodniczek stała się przedmiotem analizy przeprowadzonej przez portal tennis365.com.
"Świątek czwarty rok z rzędu prowadzi w klasyfikacji WTA pod względem liczby wygranych meczów, mając na koncie 64 zwycięstwa w 2025 roku" - podkreśla wspomniane wyżej źródło. Sabalenka może się z kolei pochwalić wyższym procentem zwycięstw.
Liderka światowego rankingu wygrała 63 z 75 meczów w tym roku, co daje jej skuteczność na poziomie 84%. Świątek dobiła do 79%, co i jest jej najniższym wynikiem od 2021 roku, gdy osiągnęła 70,6%.
W 2024 roku to Świątek miała minimalną przewagę nad Sabalenką, mając pięć tytułów w porównaniu do czterech, które miała numer 1 na świecie.
W jednej ze statystyk Białorusinka zdeklasowała Polkę. "Sabalenka zaliczyła wyjątkowy rok w meczach z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki, notując bilans 15-5 w całym sezonie. Dla Świątek było to z kolei trudniejsze zadanie, gdyż w 2025 roku miała bilans 9-8 w meczach z rywalkami z czołowej dziesiątki" - czytamy. Co ciekawe aż dwie z pięciu wspomnianych porażek Sabalenka poniosła z Jeleną Rybakiną, która pokonała ją w kończącym sezon turnieju WTA Finals.
Przypomnijmy, że Aryna Sabalenka i Iga Świątek wygrały w tym roku po jednym turnieju wielkoszlemowym. Polka triumfowała w Wimbledonie, zaś Białorusinka w US Open. Czas pokaże, czy w przyszłym roku także zdominują kobiecy tenis.
