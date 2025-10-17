Djoković szczerze o końcu kariery. "Przykro mi"

Novak Djoković to jeden z najlepszych tenisistów w historii. W maju skończył 38 lat i wielu kibiców może się zastanawiać, jak długo będzie jeszcze kontynuować karierę. Serb zabrał głos podczas Six Kings Slam 2025. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości.
- To się nie wydarzy, przepraszam, przykro mi, że was rozczarowuję, to się po prostu nie stanie - powiedział, ucinając spekulacje dotyczące jego rychłego zakończenia kariery. Jego słowa zacytował portal eldesmarque.com.
Djoković podczas Six Kings Slam w Rijadzie przegrał w półfinale z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem. Wspomniany wyżej portal postanowił skomentować wypowiedź serbskiego, 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego:
"Jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru w najbliższym czasie opuszczać zawodowego tenisa. Spekulacje na temat jego przyszłości od jakiegoś czasu krążą w głowie każdego fana tenisa, zwłaszcza po przejściu na emeryturę jego przyjaciół i wielkich historycznych rywali, Rogera Federera i Rafaela Nadala" - czytamy.
38-letni Djoković zajmuje piąte miejsce w rankingu ATP i nadal potrafi być konkurencyjny wśród młodszych kolegów. W 2024 roku sięgnął po mistrzostwo olimpijskie, a w tym roku dochodził do półfinałów wszystkich wielkoszlemowych turniejów! Jego ostatnim triumfem w Wielkim Szlemie pozostaje zwycięstwo w US Open w 2023 roku.
Warto dodać, że Djoković jest pierwszym tenisistą w historii, który wygrał każdy turniej z serii ATP Tour Masters 1000. Może się także pochwalić dwoma indywidualnymi medalami olimpijskimi - brązem z 2008 i złotem z 2024 roku. Profesjonalnie w tenisa gra od... 23 lat.
