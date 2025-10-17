Prawdziwy dramat u Naomi Osaki. Wiktorowski był bezradny

Naomi Osaka prezentuje się w ostatnich miesiącach całkiem nieźle. Od kiedy podjęła współpracę z byłym trenerem Igi Świątek Tomaszem Wiktorowskim, odnosi coraz lepsze wyniki. Nagle doszła do finału turnieju w Montrealu, a potem półfinału US Open, w którym poległa z Amandą Anisimową. Następnie dwukrotnie zawiodła jednak fanów podczas zawodów w Chinach - w Pekinie oraz Wuhan. Miała zatem ogromną motywację, by zrehabilitować się na własnej ziemi.
Japonka od samego początku zawodów w Osace wyglądała dobrze. Dwa dni temu udowodniła, że bardzo trudno ją złamać i sprawić, by nie miała już ochoty rywalizować. Przegrywała już z Suzan Lamens 3:5, popełniała mnóstwo błędów, ale ostatecznie udało jej się wygrać 7:6 (6), 3:6, 6:2 i wywalczyć awans po ponad dwóch godzinach zmagań. "Ten mecz nie miał nic wspólnego z prostotą i przyjemnością" - czytamy na Sport.pl.
Naomi była faworytką do tytułu, zwłaszcza że została rozstawiona z "jedynką", a ponadto z turnieju odpadła już najgroźniejsza rywalka Linda Noskova. Mimo to wiemy już, że Osaka nie sięgnie po kolejny triumf w karierze. Jak się okazało, podczas ostatniego meczu doznała kontuzji nogi, która nie pozwala jej wyjść na kort, o czym poinformował oficjalny profil WTA. Tym samym automatycznie do półfinału awansowała Jaqueline Cristian.
"Życzymy Naomi szybkiego powrotu do zdrowia... Ostatnio znów grała świetnego tenisa" - przekazał portal The Tennis Letter. Trudno zaprzeczyć, że sama zawodniczka wyobrażała sobie to inaczej, zwłaszcza że w czwartek świętowała 28. urodziny. Jej celem był zapewne tytuł, po który miała już okazję sięgnąć w 2019 roku.
Jest to dość ciekawe, gdyż parę godzin temu zamieściła w mediach społecznościowych wpis, po którym nikt nie mógł się obawiać o jej stan zdrowia. "Właśnie przejrzałam swoje archiwum i kiedyś wrzucałam najbardziej szalone zdjęcia z totalnie odjechanymi opisami. Uroki bycia młodym i nieprzejmowania się za bardzo" - napisała na Instagramie.
Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Osaki. Wiemy jednak, że do końca sezonu pozostały tak naprawdę dwa istotne turnieje - w Tokio oraz w Hongkongu. Polscy fani będą mieli również okazję emocjonować się WTA Finals. Poza Igą Świątek występ w tym wydarzeniu zapewniły sobie już Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys oraz Jessica Pegula. Turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej w dniach 1-8 listopada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!