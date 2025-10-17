McEnroe naprawdę to powiedział, po tym co zrobiła Świątek. "Poniżej pasa"

Iga Świątek nie będzie zbyt dobrze wspominała turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mimo że udowodniła niezłą formę w dwóch pierwszych meczach z Marie Bouzkovą oraz Belindą Bencić, to później rozczarowała kibiców. Kiedy wydawało się, że w ćwierćfinale trafiła na Jasmine Paolini, fani odetchnęli. Polka przecież nigdy wcześniej nie poniosła z nią porażki. Aż tu nagle poległa - 1:6, 2:6. To była absolutna miazga.

John McEnroe przypomniał cios "poniżej pasa" Igi Świątek. Oto co zrobiła

Świątek po przegranym półfinale US Open zrewanżowała się kibicom, kiedy wygrała zawody WTA 500 w Seulu. Mimo to była rozczarowana, że nie udało jej się sięgnąć po drugiego Wielkiego Szlema na kortach w Nowym Jorku. Do tego pierwszego wrócił legendarny John McEnroe, który oskarżył Świątek, że zastosowała wówczas technikę "poniżej pasa".

Dokładnie chodziło o spotkanie III rundy z Lauren Davis, kiedy podczas jednej z wymian zaskakująco rozłożyła ręce. Fani nie byli zadowoleni z tego, co zrobiła nasza zawodniczka, która wyraźnie próbowała rozproszyć uwagę rywalki. Miała robić to również w przeszłości. - Nie wiem, co o tym myśleć. Nie sądzę, żeby to było legalne... To trochę poniżej pasa - wyznał McEnroe, cytowany przez The Tennis Gazette.

Wspomniał, że spotkał się z czymś takim, kiedy Świątek nie było jeszcze na świecie. - Po raz ostatni widziałem to, jak grałem w 1986 roku, o ile dobrze pamiętam - wyjaśniał. Zawodnikiem, który tego dokonał, był Mansour Bahrami.

- Pojawił się na korcie, zaserwował, rozłożył ręce i powiedział: traf we mnie. Mój partner, Peter Fleming, trafił go w czoło. A ja powiedziałem: ten facet to jakiś żart! Nie rozumiem, co on robi - wspominał. - Bahrami odparł: dobre uderzenie Peter. Uwielbiał takie sytuacje. Nie sądzę za to, żeby Świątek musiała to robić. Jest taka dobra, ale musi się jeszcze uczyć. Ma 21 lat - zaznaczał wówczas.

Świątek czeka jeszcze w tym roku rywalizacja w WTA Finals. Poza nią występ w tym wydarzeniu zapewniły sobie już Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys oraz Jessica Pegula. Turniej WTA Finals w Arabii Saudyjskiej odbędzie się w dniach 1-8 listopada