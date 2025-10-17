Powrót na stronę główną
Dzieje się! Zmiany w czołówce rankingu WTA. Co ze Świątek?
Iga Świątek nie wystąpi już w żadnym turnieju przed WTA Finals. O pozostanie w czołówce martwić się jednak nie musi. Sporo dzieje się za to tuż za TOP 5. Tam doszło do sporych roszad, a te mogą być jeszcze większe. Wszystko będzie zależało od wyników w Ningbo. Tak wygląda ranking WTA Live.
Iga Świątek nie odzyska prowadzenia w rankingu WTA w 2025 roku. To już pewne. Zadecydowała o tym dość zaskakująca porażka 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini w ćwierćfinale w Wuhan. Była o tyle niespodziewana, że wszystkie poprzednie pojedynki tych pań, a było ich sześć, wygrywała Polka. Na razie o drugie miejsce też martwić się nie musi, bo ma niemal tysiąc punktów przewagi nad Coco Gauff, a przed nią jeszcze WTA Finals. Ciekawie dzieje się za to za plecami 24-latki. Doszło tam do sporych roszad.

Zmiany w rankingu WTA. Dobre wieści dla Paolini. Andriejewa leci w dół

Turniej w Ningbo doprowadził do kilku zmian. Choć jeszcze trwa, to już wiadomo, że dzięki niemu spory awans zaliczy Jasmine Paolini. Włoszka zameldowała się na etapie półfinału. W porównaniu do sytuacji sprzed imprezy w Chinach przesunęła się z ósmej na szóstą lokatę w rankingu WTA i już jej nie straci.

"Pomogła" jej w tym też Mirra Andriejewa, która, mimo że była rozstawiona z "1", to odpadła już w pierwszym meczu z notowaną o ponad 200 miejsc niżej Lin Zhu. Rosjanka w WTA Live plasuje się obecnie na ósmym miejscu, a może być jeszcze gorzej. Wciąż w grze w Ningbo pozostaje bowiem Jelena Rybakina. Jeśli wygra cały turniej, wówczas wyprzedzi Andriejewą i ta spadnie na dziewiątą lokatę. Do innych zmian w TOP 10 w najbliższym tygodniu dojść nie może.

Ranking WTA Live (stan na 17 października godzina 13:35):

  1. Aryna Sabalenka - 10 400 pkt
  2. Iga Świątek - 8768 pkt
  3. Coco Gauff - 7873 pkt
  4. Amanda Anisimowa - 5924 pkt
  5. Jessica Pegula - 5183 pkt
  6. Jasmine Paolini - 4525 pkt (max 4830 pkt)
  7. Madison Keys - 4449 pkt
  8. Mirra Andriejewa - 4319 pkt
  9. Jelena Rybakina - 4113 pkt (max 4505 pkt)
  10. Jekatierina Aleksandrowa - 3245 pkt (max 3550 pkt). 

WTA Finals nie kończy sezonu dla Świątek...

Iga Świątek skupia się na wypoczynku i przygotowaniach do WTA Finals, ostatniej oficjalnej imprezy rangi WTA w sezonie. Tam do zdobycia jest aż 1500 punktów. Jest więc o co rywalizować. Ale to nie będzie dla niej koniec zmagań tenisowych w tym roku. Wystąpi jeszcze w turnieju play-off Billie Jean King Cup, który Polska rozegra w Gorzowie Wielkopolskim. Świątek potwierdziła to w czwartkowe popołudnie. W połowie listopada Biało-Czerwone zagrają z Nową Zelandią i Rumunią.

