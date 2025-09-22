Turniej w Pekinie "rozstrzygnięty"? Świat już wydał wyrok ws. Świątek

W pierwszym meczu na turnieju WTA w Pekinie Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią pary Julija Putincewa - Yue Yuan. Na kogo reprezentantka Polski może trafić w kolejnych rundach? Jej potencjalnymi rywalkami są takie zawodniczki jak Emma Navarro, Jessica Pegula, Naomi Osaka czy Mirra Andriejewa.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta 4x100 m zdyskwalifikowana w Tokio. Ewa Swoboda komentuje

Świątek faworytką do wygranej. Zagraniczne media wydały wyrok

Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa - tym bardziej że na turnieju w Pekinie zabraknie liderki rankingu WTA, Aryny Sabalenki. Zauważa to tenisowy portal puntodebreak.com.

"Iga Świątek jawi się jako oczywista faworytka. Polka znacząco może się zbliżyć do pierwszego miejsca w rankingu, które obecnie zajmuje Aryna Sabalenka, ale zmierzy się z zaciekłą konkurencją" - czytamy.

"Polka przybywa do Pekinu pełna pewności siebie po zdobyciu tytułu w Seulu, ale nie będzie miała nawet chwili na relaks podczas swoich pierwszych spotkań. Putincewa, Kalinska, Navarro lub Samsonowa mogą być dla niej trudnymi przeszkodami, jeżeli nie zagra na swoim najlepszym poziomie. W ćwierćfinale czeka ją potencjalny pojedynek z Pegulą lub Osaką, który byłby trudnym testem" - analizuje portal.

Na drugą główną faworytkę do wygranej w Pekinie puntodebreak.com wskazuje Coco Gauff.

"Dwie ważne nieobecności znacząco zmieniają dynamikę turnieju: nie zagrają Aryna Sabalenka - liderka światowego rankingu - i Madison Keys, zwyciężczyni Australian Open. Choć ich absencja może promować niektóre zawodniczki, to dopiero zobaczymy kto wykorzysta sytuację" - pisze portal tennistemple.com.

Turniej WTA w Pekinie rozpocznie się 24 września i potrwa do 5 października. Zapraszamy do śledzenia tych rozgrywek w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.