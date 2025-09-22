Tego nikt się nie spodziewał. Rywalka Świątek nagle ogłosiła. "Kończę"

Beatriz Haddad Maia (40. WTA) nie ma za sobą najlepszego sezonu. W zawodach singlowych najlepiej poszło jej w Strasburgu, gdzie dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną (6:7, 6:1, 2:6). Na turniejach wielkoszlemowych jej najlepszym rezultatem w tym roku była czwarta runda w US Open, gdzie przegrała z Amandą Anisimową - późniejszą finalistką - 0:6, 3:6.

Niespodziewany komunikat Beatriz Haddad Mai. "Kończę sezon"

W tym sezonie Brazylijka już się nie poprawi. Beatriz Haddad Maia ogłosiła w mediach społecznościowych, że postanowiła szybciej skończyć sezon.

"Piszę ten post, żeby wam przekazać, że kończę sezon 2025 nieco szybciej, niż planowałam, aby móc odpocząć przez dłuższy czas, zarówno ciałem, jak i umysłem" - zaczęła swój post tenisistka.

W kolejnych akapitach dziękuje ona za wsparcie sponsorom, rodzinie i innym osobom, które jej pomagają w karierze tenisowej. "Rafaelu Paciaroni, Rodrigo Urso, Paulo Cerutti, bardzo dziękuję za każdy dzień, każdy trening, każdą rozmowę, każdą chwilę. Kolejny sezon razem. Jesteśmy pięknym przykładem drużyny. Brak mi słów, by wam podziękować" - zwróciła się do swojego sztabu.

"Bądźcie pewni, że wrócę silniejsza, a najlepsze dopiero przed nami! Tenis, kocham cię. Do zobaczenia wkrótce" - napisała na sam koniec.

To oznacza, że Beatriz Haddad Maia zakończyła sezon turniejem WTA w Seulu, na którym doszła do 1/8 finału. Ostatecznie te rozgrywki wygrała Iga Świątek, która w bardzo emocjonującym finale pokonała Jekatierinę Aleksandrową (1:6, 7:6, 7:5).

Beatriz Haddad Maia czterokrotnie mierzyła się z wiceliderką rankingu WTA - przeciwko Idze Świątek wygrała tylko jeden mecz, w 2022 roku na turnieju w Toronto (6:4, 3:6, 7:5). Po raz ostatni Iga Świątek zagrała z Brazylijką na turnieju WTA w Madrycie w 2024 roku - wtedy reprezentantka Polski wygrała 4:6, 6:0, 6:2.