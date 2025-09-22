Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Już jest! Oto termin pierwszego meczu Igi Świątek w Pekinie
Wiadomo już, kiedy Iga Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Polscy kibice będą musieli na to jeszcze poczekać kilka dni.
Fot. KIM SOO-HYEON / REUTERS

Iga Świątek (2. WTA) w niedzielę świętowała pierwszy w karierze triumf w turnieju WTA 500 na kortach twardych w Seulu. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w finale pokonała 1:6, 7:6, 7:5 Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (11. WTA). "Świątek mnożyła błędy, frustrowała się, a nawet uciszała swoją psycholożkę Darię Abramowicz. - To nie jest dobra wersja Igi - mówił wprost komentujący mecz Dawid Celt. Taka Świątek przegrałaby finał turnieju w Seulu z Aleksandrową. Ale po półtorej godziny gry Świątek wreszcie zaczęła zwyciężać z samą sobą i wygrała" - pisał w relacji z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Zobacz wideo

Wiadomo kiedy Iga Świątek zagra w II rundzie w Pekinie

Teraz Iga Świątek będzie grać w jeszcze bardziej prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Wiadomo już, że rozstawiona z "1" Polka w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, a jej pierwszą rywalką będzie lepsza z pary Julia Putincewa (Kazachstan, 63. WTA) - Yue Yuan (Chiny, 110. WTA). 

Wiadomo już, kiedy Iga Świątek zagra swój pierwszy mecz. Walkę o tytuł w Pekinie rozpocznie w sobotę. Mecze drugiej rundy będą też w piątek. 

"A propos WTA w Pekinie: Iga zaczyna w sobotę, Magda Fręch w czwartek, Magda Linette w środę" - napisał w serwisie X Bartosz Ignacik, komentator Canal+Sport. 

Całą drabinkę Igi Świątek można zobaczyć tutaj. Polka turniej w Pekinie wygrała raz - w 2023 roku, w finale pokonując 6:2, 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową (21. WTA). 

Zobacz także: Słynny trener sióstr Williams nagle się odpalił. Tak nazwał Igę Świątek

Magda Linette zmierzy się z Kanadyjka Biancą Andreescu (181. WTA), a Fręch zagra z kwalifikantką. 

Turniej WTA 1000 w Pekinie rozpocznie się w środę 24 września i potrwa do 5 października.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?