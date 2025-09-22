Iga Świątek (2. WTA) rewelacyjnie spisała się w debiutanckim występie w Seulu i wygrała tamtejszy turniej rangi WTA 500. Z Korei Południowej polska tenisistka przenosi się do Chin, gdzie rozegra dwa turnieje - pierwszym będzie "tysięcznik" w Pekinie.
Pod nieobecność Aryny Sabalenki (1. WTA, wycofała się przez kontuzję) 24-latka będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką w stolicy Chin. Z tego powodu w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, a jej pierwszą rywalką będzie lepsza z pary Julia Putincewa - Yue Yuan. Z chińską tenisistką nigdy wcześniej nie grała, natomiast z Kazaszką pięciokrotnie i cztery razy wygrała, ale przegrała ich ostatni pojedynek na zeszłorocznym Wimbledonie.
Z kim dalej może zagrać Świątek? W trzeciej rundzie może na nią czekać Anna Kalinska, a w czwartej Emma Navarro. Bardzo interesujący może być również ćwierćfinał z Jessicą Pegulą lub Naomi Osaką, prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego - starcie jego obecnej i byłej podopiecznej byłoby wielkim hitem. Dalej są jeszcze poważniejsze rywali, jak Mirra Andriejewa (półfinał) czy Coco Gauff i Amanda Anisimova (finał).
W drabince głównej znalazły się również Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Ta pierwsza zacznie od meczu z Biancą Andreescu (181. WTA), a druga od starcia z kwalifikantką. Turniej WTA 1000 w Pekinie rozpocznie się w środę 24 września i potrwa do 5 października.
