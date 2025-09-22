Iga Świątek (2. WTA) rewelacyjnie spisała się w debiutanckim występie w Seulu i wygrała tamtejszy turniej rangi WTA 500. Z Korei Południowej polska tenisistka przenosi się do Chin, gdzie rozegra dwa turnieje - pierwszym będzie "tysięcznik" w Pekinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Iga Świątek poznała rywalki w drodze do tytułu w Pekinie. Oto drabinka

Pod nieobecność Aryny Sabalenki (1. WTA, wycofała się przez kontuzję) 24-latka będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką w stolicy Chin. Z tego powodu w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, a jej pierwszą rywalką będzie lepsza z pary Julia Putincewa - Yue Yuan. Z chińską tenisistką nigdy wcześniej nie grała, natomiast z Kazaszką pięciokrotnie i cztery razy wygrała, ale przegrała ich ostatni pojedynek na zeszłorocznym Wimbledonie.

Zobacz także: Kawa przegrywała już 0:3 w Pekinie i nagle zwrot. Na koniec 7:0!

Z kim dalej może zagrać Świątek? W trzeciej rundzie może na nią czekać Anna Kalinska, a w czwartej Emma Navarro. Bardzo interesujący może być również ćwierćfinał z Jessicą Pegulą lub Naomi Osaką, prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego - starcie jego obecnej i byłej podopiecznej byłoby wielkim hitem. Dalej są jeszcze poważniejsze rywali, jak Mirra Andriejewa (półfinał) czy Coco Gauff i Amanda Anisimova (finał).

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Pekinie

pierwsza runda - wolny los

- wolny los druga runda - Julia Putincewa (63. WTA) / Yue Yuan (110. WTA)

- Julia Putincewa (63. WTA) / Yue Yuan (110. WTA) trzecia runda - Anna Kalinska (29. WTA) / Ann Li (47. WTA) / Camila Osorio (83. WTA)

- Anna Kalinska (29. WTA) / Ann Li (47. WTA) / Camila Osorio (83. WTA) czwarta runda - Emma Navarro (17. WTA) / Ludmiła Samsonowa (21. WTA) / Lois Boisson (41. WTA) / Rebecca Sramkova (55. WTA) (cztery najwyżej notowane)

- Emma Navarro (17. WTA) / Ludmiła Samsonowa (21. WTA) / Lois Boisson (41. WTA) / Rebecca Sramkova (55. WTA) (cztery najwyżej notowane) ćwierćfinał - Jessica Pegula (7. WTA) / Osaka (14. WTA) / Marta Kostiuk (28. WTA) / Emma Raducanu (32. WTA)

- Jessica Pegula (7. WTA) / Osaka (14. WTA) / Marta Kostiuk (28. WTA) / Emma Raducanu (32. WTA) półfinał - Mirra Andriejewa (5. WTA) / Qinwen Zheng (9. WTA) / Clara Tauson (12. WTA) / Diana Sznajder (19. WTA)

- Mirra Andriejewa (5. WTA) / Qinwen Zheng (9. WTA) / Clara Tauson (12. WTA) / Diana Sznajder (19. WTA) finał - Coco Gauff (3. WTA) / Amanda Anisimova (4. WTA) / Jasmine Paolini (8. WTA) / Jelena Rybakina (10. WTA)

W drabince głównej znalazły się również Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Ta pierwsza zacznie od meczu z Biancą Andreescu (181. WTA), a druga od starcia z kwalifikantką. Turniej WTA 1000 w Pekinie rozpocznie się w środę 24 września i potrwa do 5 października.