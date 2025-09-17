Ważna zmiana ws. meczów Świątek! Jest oficjalny komunikat

Sezon 2025 powoli zbliża się do końca. Zakończył się już US Open, a więc ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie, w którym Iga Świątek doszła do ćwierćfinału. Teraz Polka jest rozstawiona z numerem jeden w turnieju WTA 500 w Seulu, ale ze względu na opady deszczu jeszcze nie wie, kiedy dokładnie rozegra swoje pierwsze spotkanie. Nie licząc turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, to przed Igą jeszcze zmagania WTA 1000 w Pekinie (24.09-05.10) i Wuhan (06-12.10). Jak wygląda sytuacja z prawami do transmisji meczów Świątek w Polsce?

Eleven Sports nabył prawa do turniejów WTA. Iga Świątek w nowej stacji

Aktualny kontrakt na wyłączne pokazywanie meczów rangi WTA w Polsce od 2020 r. posiada Canal Plus. Umowa między nadawcą a organizacją wygasa z końcem 2026 r., co oznacza, że ostatnio wszyscy potencjalni kontrahenci mogli składać oferty na zakup praw na lata 2027-2031. Teraz jest już jasne, że mecze Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Mai Chwalińskiej będą dostępne do obejrzenia w Eleven Sports w latach 2027-2031.

"To dla nas ogromny zaszczyt móc prezentować tenis na najwyższym poziomie – z Igą Świątek i innymi gwiazdami światowych kortów" - czytamy w komunikacie Eleven Sports.

Patryk Mirosławski, szef Eleven Sports już zapowiedział, że do jego stacji trafią "topowi eksperci i komentatorzy". "Eleven bierze WTA! Znacząco poszerzamy naszą ofertę - do dużej piłki i Formuły 1 w 2027 dołączy tenis z królową Igą Świątek. Będziemy dbali o ten wyjątkowy produkt. Do współpracy zaprosimy topowych ekspertów i komentatorów, bo chcemy pracować z najlepszymi. Eleven to jakość" - przekazał Mirosławski na portalu X.

Ta informacja może być zaskoczeniem, bo do tej pory Eleven Sports nie pokazywało żadnych turniejów tenisowych. Prawa do turniejów WTA od lat miał Canal Plus, a w przypadku ATP prawa zakupił Polsat. Poza tym turnieje wielkoszlemowe, nie licząc Wimbledonu (który od wielu lat pokazywany jest w Polsacie), są transmitowane w Eurosporcie.

