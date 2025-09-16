Tak Świątek podsumowała Anisimovą w finale Wimbledonu

Iga Świątek i Amanda Anisimova długo nie mierzyły się ze sobą w zawodowym tourze. Gdy już jednak pojawiły się razem na korcie, to miało to miejsce dwukrotnie w stosunkowo krótkim odstępie czasu. Najpierw zagrały w finale Wimbledonu, gdzie Polka rozbiła przeciwniczkę, wygrywając 6:0, 6:0. Następnie doszło do rewanżu w ćwierćfinale US Open. W tym starciu lepsza była reprezentantka USA. Triumfowała wynikiem 6:4, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo "Tenis to moja pasja, miłość hobby". "Mezo" imponuje na korcie

Świątek komplementuje Anisimovą. "Jest utalentowaną zawodniczką"

Na konferencji prasowej przed pierwszym meczem w Seulu Świątek odniosła się do gry Anisimovej. Zasugerowała, że jej występ w finale Wimbledonu był wypadkiem przy pracy.

- Oczywiste jest, że nie grała dobrze w finale Wimbledonu, ale to nie znaczy, że zawsze będzie popełniać te same błędy lub czuć się tak samo w każdym finale - podkreśliła Świątek cytowana przez serwis puntodebreak.com.

Niedługi czas po starciu w Londynie Świątek przekonała się o tym, jak groźna potrafi być Anisimova. Nasza tenisistka przyznaje, że wysoka dyspozycja Amerykanki podczas ćwierćfinału US Open i ogółem całego turnieju, nie mogła dziwić.

- Wszyscy wiemy, że jest niezwykle utalentowaną zawodniczką, wiemy, że potrafi grać na wysokim poziomie. Tym razem pokazała więc, że jest gotowa na trudny mecz. Nie było to dla mnie zaskoczeniem; trenowałam z nią i wiem, jak dobrze potrafi grać. W Nowym Jorku wszystko było inne; poruszała się lepiej i bardziej walczyła - dodała.

Anisimova zrezygnowała. Świątek główną faworytką do tytułu

Anisimova początkowo widniała na liście zgłoszeń do udziału w turnieju WTA 500 w Seulu. Zrezygnowała jednak z przyjazdu do Korei Południowej i nie jest to zaskoczenie, patrząc na fakt, że do samego końca walczyła o tytuł w US Open i potrzebuje chwili wytchnienia.

Świątek jest jedyną tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA, która wystąpi w Seulu. Oczywiście tamtejsze media słusznie wskazują na nią jako główną faworytkę do triumfu, ale Polka tonuje nastroje i skupia się tylko na pierwszym meczu.